El divertido momento de Pedro Acosta en Brasil: KTM le cierra la persiana de su box

El primer Gran Premio de Brasil en 22 años ya ha echado a rodar y los entrenamientos libres de la mañana del viernes estuvieron marcados por la situación meteorológica. La primera sesión de la parrilla de Moto3 tuvo que ser retrasada una hora debido a la fuerte lluvia que caía sobre el Autódromo Ayrton Senna. Y en medio de todo el contexto de incertidumbre, hubo tiempo para alguna que otra anécdota.

Lo cierto es que la previsión meteorológica es algo que ha preocupado al campeonato y equipos durante la previa al Gran Premio. Durante la jornada del lunes y el martes de esta semana, estuvo lloviendo mucho, dejando zonas del circuito como el paddock o los accesos totalmente inundadas. Sin embargo, lo que más preocupaba era la pista. Si bien en un inicio no hubo afectaciones, tras tantas horas de chubascos finalmente el asfalto no pudo drenar tal cantidad de agua y aparecieron zonas indundadas.

Trabajos en pista

Durante las últimas horas se estuvieron realizando todo tipo de trabajos en pista para garantizar que se encontrase en condiciones óptimas para poder desempeñar el fin de semana con normalidad. Pero todas las miradas estaban puestas, en realidad, en el cielo. De hecho toda la actividad en pista del viernes se retrasó una hora. Por lo que durante alrededor de 60 minutos, la señal internacional estuvo informando de la situación desde el 'pit lane', ofreciendo declaraciones de jefes de equipos y protagonistas.

Una de las imágenes que llamó la atención fue la de Pedro Acosta, líder del mundial, pasenado por la zona de boxes. Quedaban poco más de cinco minutos para que el pit lane se abriese para que la categoría de Moto3. Sin embargo, el murciano protagonizó un divertido momento cuando, al volver hacia el box de KTM, se encontró con la persiana bajada. El equipo cerró sus puertas y el 'Tiburón de Mazarrón' se apoyó en ellas con las manos, esperando que alguien le abriese.

Lo cierto es que Pedro Acosta aterriza en el Gran Premio de Brasil, segunda cita calendario, como líder de la categoría de MotoGP. 'El Tiburón de Mazarrón' lidera la tabla con 32 puntos tras ganar la carrera al Sprint en Tailandia (en la que protagonizó una trepidante batalla con Marc Márquez con sanción para el de Cervera) y cosechar una valiosa segunda plaza en la carrera del domingo. Pero de cerca le sigue Marco Bezzecchi, uno de los hombres a batir en este inicio de curso, que se encuentra a siete puntos.

De hecho, por primera vez, un piloto KTM lidera la clasificación general. El dato más destacado es que desde el GP de Tailandia de 2022 (18ª cita de aquel curso), un piloto no Ducati no lidera la clasificación. El último fue Fabio Quartararo, que por aquel entonces salió de Buriram con 219 puntos, dos por encima de Pecco Bagnaia que terminó llevándose el mundial aquel curso.

Pese a aterrizar como líder, el murciano prefiere mantener un perfil bajo. "Es la primera carrera, ya dije que mi objetivo es estar en el 'Top 5' en todas las carreras, por ahora vamos bien, pero solo hemos hecho una, los malos momentos ya llegarán y quien tiene que estar delante son los demás, yo estoy a lo mío", expresaba el piloto murciano a DAZN en la jornada del viernes.