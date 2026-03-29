La divertida reacción de Acosta al accidente de Martín haciendo el 'caballito': "Hermano... ¿te has caído?"

La carrera al Sprint en el Circuito De Las Américas dejó la primera victoria de Jorge Martín en 511 días. El piloto madrileño volvía a saborear la victoria tras un buen inicio de curso en el que ya se había subido al podio tanto en la carrera al Sprint como la dominical en Brasil. El campeón de 2024 se encuentra en buenísima sintonía con la Aprilia tras una larga travesía por el desierto de las lesiones... pero eso no impidió que, en su celebración, terminase yéndose al suelo, provocando una de las imágenes del fin de semana.

En plena celebración, con toda la euforia en el cuerpo, el piloto madrileño decidió hacer un 'wheelie'... o 'caballito', como quiera llamarle cada uno. Algo totalmente habitual en los pilotos de MotoGP cuando celebran, algo totalmente controlado casi siempre. Pero la excepción llegó este sábado. En plena recta, el madrileño perdió el control de la moto y terminó yéndose al suelo a una gran velocidad. Y es que la suma de inclinar la moto al levantarla, con la poca velocidad de la rueda delantera en comparación a la trasera, terminó en desastre.

Por suerte, no hubo consecuencias físicas para el dorsal '89', que el pasado curso, con el '1' en el carenado tras proclamarse campeón, vivió un año especialmente difícil debido a las lesiones. "Estoy muy feliz y agradecido de no haberme hecho nada. Por suerte no he llegado a tocar ningún muro", decía sobre el incidente el '89' al llegar al 'set de entrevistas de DAZN.

Este domingo salió a la luz la conversación que tuvo Martín con Acosta, tercero en la Sprint (pero que luego terminaría relegado hasta la octava plaza por sanción debido a la presión de los neumáticos). Una charla que no ha pasado desapercibida, en la que 'Martinator' revelaba cómo había sido la caída. "Hermano, ¿te has caído?", comenzaba diciendo el murciano. "Hermano, en cuarta haciendo un caballito. La mítica. Se me ha quedado de lado y digo: 'ya no puedo bajar'. Y sigo metiendo marchas: tercera, cuarta... y la bajo, y a la que he bajado, me he caído a 200", explicaba Martín.

"Se te había ido la costumbre", bromeaba Acosta, refiriéndose a todo el tiempo que había tenido que pasar Martín sin poder celebrar debido a las lesiones que le impidieron disputar gran parte de la temporada pasada.