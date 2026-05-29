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En directo el GP de Italia de MotoGP: Resúmen, tiempos y resultados de los Libres 1 en Mugello, con Marc Márquez 15º
El Gran Premio de Italia, séptima prueba del calendario 2026 de MotoGP supone la vuelta a la acción de Marc Márquez. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina
El Autódromo de Mugello es escenario del GP de Italia 2026, con máximo protagonismo de Marco Bezzecchi, actual líder del Mundial 2026, y Marc Márquez, que reaparece tras su doble operación en el pie y hombro derecho, después de perderse el domingo de Le Mans y el GP de Catalunya.
LOS TIEMPOS
Les dejamos con la tabla de tiempos de esta primera sesión libre de MotoGP en el Autódromo de Mugello. Volvemos esta tarde (15:00 h) para seguir en directo la Practice de la categoría reina, esperemos que con Marc Márquez también en pista. Gracias por acompañarnos y hasta después.
A REVISIÓN
En total Marc Márquez ha completado diez vueltas, con un mejor tiempo de 1:47.419m a poco más de un segundo del más rápido en estos libres 1, Fabio de Di Giannantonio, con la Ducati del VR46. Ahora toca revisión con el doctor Charte
LENGUAJE CORPORAL
Todos miran con lupa a Marc Márquez y hay que interpretar su lenguaje corporal al llegar al box de Ducati
¡FINAL!
Termina la primera sesión libre en el Autódromo de Mugello. Di Giannantonio acaba en lo más alto de la tabla un 1:46.242 y Martín, segundo a 0.369, salva una caída en su última vuelta lanzada. Márquez cierra 15º, a 1,1. "Poco a poco", dice Marc al llegar al box
'DIGGIA', A TOPE
Vencedor del GP de Catalunya, Fabio Di Giannantonio quiere lucirse en casa. Y de momento es el más rápido (1.46.242), con más de 3 décimas de ventaja sobre Jorge Martin y un sorprendente Maverick Viñales, que empieza a recuperar sensaciones tras su operación de espalda.
CAIDA DE PECCO
Pecco Bagnaia se va al suelo en los compases finales de la sesión, tras irse largo en la curva 1 de Mugello
MARC PROGRESA
Marc Márquez está aumentando el ritmo y a falta de cinco minutos ya rueda en el top diez, a medio segundo del más rápido, Aldeguer
EL 'TIBURÓN' SE ENFADA
Pedro Acosta está teniendo un difícil inicio con la KTM en Mugello y no oculta su frustración tras cometer un error en su vuelta lanzada
SEGUNDA TANDA PARA MARC
Márquez vuelve a pista. El de Cervera ha completado un primer stint de 5 vueltas y ahora se dispone a intentarlo de nuevo
FERMÍN, AL FRENTE
El murciano Fermín Aldeguer, que subió al podio en Montmeló, mejora a Bagnaia por 55 milésimas y se sitúa al frente de la tabla de tiempos con la Ducati de Gresini (1.46.916)
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