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En directo el GP de Italia de MotoGP: Resúmen, tiempos y resultados de los Libres 1 en Mugello, con Marc Márquez 15º

El Gran Premio de Italia, séptima prueba del calendario 2026 de MotoGP supone la vuelta a la acción de Marc Márquez. Les contamos en directo lo que suceda este viernes en la categoría reina

Los tiempos de los Libres 1 en Mugello

Los tiempos de los Libres 1 en Mugello / motogp.com

Laura López Albiac

Laura López Albiac

El Autódromo de Mugello es escenario del GP de Italia 2026, con máximo protagonismo de Marco Bezzecchi, actual líder del Mundial 2026, y Marc Márquez, que reaparece tras su doble operación en el pie y hombro derecho, después de perderse el domingo de Le Mans y el GP de Catalunya.

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