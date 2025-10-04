Diogo Moreira presenta credenciales con la pole en Indonesia

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) ha sumado su quinta 'pole position' de la temporada y un nuevo récord al ser el más rápido en la segunda clasificación del Gran Premio de Indonesia de Moto2, en el circuito de Mandalika.

Moreira, que logró antes las 'pole position' en Aragón, Italia, Países Bajos y Hungría, arcó un nuevo récord de la categoría con 1:32.341, con el que batió el récord establecido previamente por el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), que en la misma sesión rodó en 1:32.499 para ser segundo.

Alonso rebajó el récord que por la mañana había establecido el líder de la categoría, el español Manuel González (Kalex), con 1:32.597, quien acabó cuarto la clasificación y saldrá desde la segunda línea de salida, más preocupado de tener un buen ritmo de carrera con neumáticos usados que en hacer un buen tiempo, pues fue de los pocos que no entró a cambiar de neumáticos.

El checo Filip Salac (Boscoscuro) fue el líder inicial de la primera clasificación, con un tiempo de 1:32.990, seguido por los españoles Izan Guevara (Boscoscuro), Alex Escrig (Forward) y Adrián Huertas (Kalex), si bien lo previsible era que los registros mejorasen a lo largo de los poco más de doce minutos que quedaban de sesión.

Salac decidió entrar en su taller, mientras que en pista continuaba el español Arón Canet (Kalex), que intentaba mejorar su rendimiento para lograr el pase a la segunda clasificación y así continuar defendiendo sus opciones al título mundial frente al español Manuel González (Kalex) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex).

En ese cuarteto de cabeza se consiguió meter el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), que dejó fuera a Alex Escrig cuando quedaban seis minutos de sesión y se esforzaban por mejorar, sin éxito, pilotos de la talla de Arón Canet, el surafricano Darryn Binder (Kalex) o el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

Mientras la atención estaba centrada en esos pilotos, sorprendió el rendimiento de Alex Escrig, quien en solitario logró un tiempo de 1:32.876 que le puso líder de la clasificación, por delante de Filip Salac, Izan Guevara y Adrián Huertas.

Ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta el italiano Celestino Vietti dejó fuera de la segunda clasificación a Adrián Huertas, aunque el australiano Senna Agius (Kalex) marcó parciales de vuelta rápida en los dos primeros tramos, pero no así en los dos siguientes y acabó octavo, vigésimo segundo en la formación de salida, justo por detrás de un Arón Canet que nuevamente protagonizó la de 'arena'.

Así, pasaron a la segunda clasificación Alex Escrig, Filip Salac, Izan Guevara y Celestino Vietti.

Hora de la pole

De entrada, en la segunda clasificación, el colombiano de origen español David Alonso (Kalex) fue la primera referencia al rodar en 1:32.499, que era nuevo récord absoluto al rebajar el registro de Manuel González, que por la mañana había rodado en 1:32.597.

Tras la estela de Alonso se situó otro de los debutantes de la categoría, su propio compañero en el equipo de Jorge Martínez 'Aspar', con Marcos Ramírez (Kalex) y Diogo Moreira, tras ellos, mientras el líder del mundial todavía no tenía un registro acreditado en la tabla de tiempos.

Aunque no tardó mucho Manuel González en 'aparecer' en esa tabla, en la segunda posición, con un tiempo de 1:32.634, que era 37 milésimas de segundo más rápido que Daniel Holgado y 135 milésimas por detrás de David Alonso, sin volver a entrar en su taller y continuando en pista con los mismos neumáticos, mientras muchos de sus rivales si lo hacían.

Y no acabó ahí la progresión de Manuel González, que una vuelta más tarde rodó en 1:32.598, lo que le dejaba a 99 milésimas de segundo de Alonso y seguía tirando para intentar batir al campeón del mundo de Moto3 en 2024, pero por detrás le superó Izan Guevara, que se quedó a 17 milésimas de segundo del récord de Alonso.

El final de la segunda clasificación fue de lo más disputado y cuando parecía que nadie iba a poder batir el registro de David Alonso, apareció Diogo Moreira para lograr su quinta 'pole position' (1:32.341) de la temporada en la última vuelta, superando a David Alonso y con Izan Guevara en la tercera posición de la primera línea de salida.

En la segunda línea estarán el líder del mundial Manuel González, junto a Daniel Holgado y Marcos Ramírez, con Collin Veijer, Jake Dixon y Barry Baltus en la tercera y Albert Arenas, Iván Ortolá y Tony Arbolino en la cuarta.