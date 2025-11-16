¡Diogo Moreira, Campeón del Mundo de Moto2!

Lo intentaron otros. Eduardo Celso-Santos. Eric Granado. El que más, Alex Barros, quien ganó hasta en siete ocasiones en 500cc. Pero nunca antes de Diogo Moreira un brasileño había logrado proclamarse Campeón del Mundo de Motociclismo. Lo hizo tras asegurar una undécima plaza en la carrera del domingo en el Ricardo Tormo de Cheste. Ganó Izan Guevara en un podio 100% español con Dani Holgado e Iván Ortolà segundo y tercero, respectivamente.

De esta manera, el brasileño se coronaba tras un muy buen final de temporada, superando por 29 puntos a un Manu González que se ha ido deshinchando de forma progresiva en los últimos grandes premios. Los erorres y la mala suerte han castigado al madrileño, que tendrá una nueva oportunidad de coronarse el próximo año. En cuanto a Moreira, ha logrado hasta cuatro victorias y otros cinco podios, además de siete 'pole positions'.

Ponía la directa Izan Guevara tras una impecable salida desde la segunda plaza. Holgado, 'poleman', se mantenía a su estela y Albert Arenas adelantaba a Senna Agius y se colocaba tercero. El catalán tenía ganas de sacar a relucir su mejor versión en su última carrera en el 'paddock' de MotoGP.

En la curva uno, se producía un contacto que dejaba a Dani Muñoz y Barry Baltus fuera de carrera. Mientras, por detrás, Manu González se mantenía quinto, posición desde la que salía. Lo propio hacía Diogo Moreira, que seguía noveno tras clasificar el sábado en dicha posición.

En el quinto giro, un brillante Iván Ortolà, crecido por correr en casa, adelantaba a 'ManuGass' for fuera. A los pocos instantes se iba al suelo Sergio García, piloto local, en la curva 2. También el 'rookie' Eric Fernández. Arenas caía hasta la sexta plaza tras ser superado por Agius, Ortolà y Manu González.

Mientras, por delante, Guevara iba a lo suyo. Trataba con todas sus fuerzas el Campeón del Mundo de Moto3 de 2022 llevarse su primera victoria en Moto2, tras tres cursos especialmente complicados. Abría un 'gap' de 0.429 con Holgado, mientras Ortolà asaltaba la tercera plaza para esperanzar a los espectadores locales con un podio 100% español.

El abandono de 'ManuGasss'

A punto estuvo de irse al suelo Moreira a falta de once vueltas para el final. Pero se mantuvo sobre la moto para asegurar una novena plaza que también le servía para llevarse el Mundial. Por delante, Manu González perdía una posición ante un Collin Veijer con mucho ritmo.

También le adelantaban Arenas y Filip Salac. Parecía muy incómodo el madrileño, incapaz de defenderse de las envestidas de sus rivales. Y así fue. Entró en el 'pit lane' muy frustrado y señalando el neumático trasero. Volvió a salir a pista con un nuevo neumático, pero el campeonato ya era de Moreira, que rodaba en la décima posición.

Mientras, en el grupo delantero, Holgado trataba con todas sus fuerzas llegar a Guevara. Abría un hueco de un segundo con Ortolà, tercero. Al último paso por meta, tan solo una décima separaba a ambos pilotos. Cogía unas décimas el mallorquín tras un susto del valenciano, y finalmente se llevaba la victoria. Fueron primero y segundo, respectivamente, con Ortolà tercero.

Moreira, por su parte, terminaba undécimo con el título en el bolsillo. No podía ocultar la emoción el ya campeón, que logró coronarse como el primer brasileño de la historia en lograr un título mundial.