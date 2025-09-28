¿Cuánto dinero gana Marc Márquez por ser campeón de MotoGP?

A finales de 2023, Marc Márquez renunció al año de contrato que le quedaba en vigor con el Repsol Honda para asegurarse una Ducati, la mejor moto de la parrilla en la actualidad. Esta decisión le costó cerca de 25 millones de euros y pasar a cobrar un salario muy discreto en Gresini, un equipo satélite de Ducati que le permitió reencontrarse con su mejor versión y fue su trampolín a la GP25 de fábrica en el Ducati Lenovo oficial.

Si Marc suele decir que corrió 'casi gratis' con aquella primera Desmosedici, que además no era la moto 'pata negra', en 2025, en su primer año de rojo, Marc ha mejorado notablemente su salario, que se estima entre 10 y 15 millones por temporada, aunque la base sigue estando muy por debajo de lo que ganaba en Honda.

Eso sí, los de Borgo Panigale también le han cubierto de ‘oro’ gracias a las primas suscritas en su contrato por victorias y resultados, que son pactados de antemano por Ducati con sus pilotos oficiales de una parte, y con los que compiten en equipos cliente, por otra.

En el caso de Marc y Pecco Bagnaia, el presupuesto de Ducati contempla bonus de 150 mil euros por victoria, 80.000 por cada 2º puesto, 40.000 por un 3º, 40.000 por cada triunfo en el sprint y 3 millones de euros por el título.

A todo eso hay que sumarle lo que percibe el campeón por parte de MotoGP. El título conlleva un montante económico de 1,5 millones de euros. Un botín al que hay que sumar los 100.000 euros que se lleva el ganador de la carrera del domingo, así como los 50.000 de la sprint.

Si analizan todo lo que ha logrado este año Marc en la pista, no les será difícil hacer cuentas…

En cualquier caso el piloto de Cervera ya dejó muy claro al marcharse de Honda que no está en el Mundial por dinero, sino por pasión y ansias de gloria.