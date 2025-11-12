Diez Estrellas Michelin se reunirán en el MotoGP VIP Village de Valencia

Más de 3.000 personas pasarán por el MotoGP VIP Village del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana y degustarán la gastronomía de Juanlu Fernández, Benito Gómez, Rafel Muria, Hugo Muñoz, Samuel Naveira, Oriol Balaguer y Jordi Roca, gracias a Vilaplana Catering. Del 14 al 16 de noviembre el circuito valenciano de Cheste se convertirá en el epicentro mundial del motociclismo y punto de encuentro de algunos de los mejores chefs de nuestro país.

La última prueba del campeonato reunirá también a la élite gastronómica de la competición. Juanlu Fernández, que cuenta con dos Estrellas Michelin en su restaurante ‘Lú, cocina y alma’ (Cádiz), ofrecerá su “gazpacho de zanahoria encominá y lubina en salazón” y sus aclamados “calamares a la ‘Mar-bonara’”; Benito Gómez, también con dos Estrellas Michelin en Bardal (Málaga), mostrará su reconocido “canelón de pollo rustido” y su “gazpachuelo de pimientos verdes y atún rojo de la almadraba”; por su parte, Hugo Muñoz, con una Estrella Michelin en ‘Ugo Chan’ (Madrid), propondrá su especial “botarga de tomate y atún rojo” y su “gyoza de callos”.

También, Rafel Muria, una Estrella Michelin en su restaurante ‘Quatre Molins’ (Tarragona), deleitará a los asistentes con su “gazpacho de turrón de jijona, foie asado, higos y cebolla de Figueres escabechada” y “cordero ‘de pasto’, berenjena asada con salsa de yogur especiada”; y Samuel Naveira, con una Estrella Michelin en su restaurante ‘Muna’ (León), pondrá a disposición de los comensales su “crepe de tartar de lubina con salsa grenoblesa y mayonesa de codium” y su “ravioli ‘in brodo’”. Para el momento dulce, desplegarán las creaciones de Rocambolesc y el aclamado polo MotoGP, junto a los productos de Oriol Balaguer.

Junto a todas estas propuestas, Vilaplana ofrecerá una cuidada selección de sus platos como “nigiri de salmón, mayonesa de wasabi y caviar de trucha”, “coca crujiente de lomo de sardina marinada y sofrit”, “bombón de oro de foie almendrado” o “‘cup’ de mousse de centollo y perlas de alga”, acompañados de guiños a la Comunidad Valenciana, como su horchata y ‘all i pebre’.

Este servicio se lleva a cabo con un equipo de más de 350 personas, la mayoría del entorno de la propia Comunidad Valenciana, que llevan semanas trabajando en el terreno para crear un espacio a la altura del evento. La propuesta gastronómica está disponible desde primera hora del día con desayunos exclusivos, hasta la finalización de las carreras. En total, más de 3.000 personas degustarán estos manjares entre los asistentes a la zona VIP Village y los comensales de la posterior gala que acompaña a la ceremonia de entrega del trofeo a los campeones en las diferentes categorías.

Fran Benítez, responsable de Vilaplana, señala que “en este último Gran Premio hemos logrado reunir en un mismo espacio a los chefs que nos han acompañado a lo largo de toda la temporada. Es un lujo tenerlos a todos juntos y poder ofrecer sus mejores platos a todos los que pasen por la zona VIP Village. Somos afortunados de contar con diez Estrellas Michelin junto a los campeones del mundo de MotoGP. Y tendremos varias sorpresas para que la experiencia sea totalmente inolvidable”.

Vilaplana Catering, marca de catering de alta gama de Compass Group España, ha ofrecido, por segunda temporada consecutiva, la gastronomía en el MotoGP VIP Village a lo largo de las 13 carreras repartidas en 9 países europeos. La propuesta incluye toda una experiencia sensorial donde hasta la vajilla cobra un relevante papel por su atractivo al contar con bandejas en forma de neumático de competición o cascos utilizados como recipientes.