¡Surrealista! Bezzecchi monta una boda para "casarse" con Aprilia

“Ha dicho sí". Aprilia ha montado una boda ficticia en el circuito de Sepang, donde mañana arranca la pretemporada de MotoGP, para anunciar por todo lo alto la renovación de Marco Bezzecchi.

Han vestido de blanco al CEO de Aprilia, Massimo Rivola, y también a la moto, la RS-GP, para recibir entre invitados (los miembros del equipo) y violines al feliz ‘novio’, papel que ha interpretado a la perfección el piloto de Rimini.

Según el comunicado oficial, Bezzecchi se ha comprometido por un acuerdo "multianual", aunque el italiano ha precisado que en principio el contrato tiene dos años de vigencia.

Tercero en el Mundial en 2025, en su primera temporada con los de Noale, Bezzecchi se ha mostrado muy satisfecho al dejar resuelto su futuro para poder concentrarse el pilotar en cuanto arranque el Mundial, a finales de mes en Tailandia.

"Estoy muy contento de haber renovado por dos años más. Desde el primer día que firmé, tuve el objetivo de construir un proyecto a largo plazo. Me alegra haber encontrado el apoyo de todo el equipo y de toda la fábrica de Noale. Espero darles muchas alegrías, como sin duda ellos harán conmigo", asegura ‘Bez’.

Por su parte, Massimo Rivola subraya que se ha cumplido uno de los grandes objetivos de la estructura italiana. "Obviamente, estamos sumamente satisfechos, ya que la renovación era nuestra prioridad. Queríamos celebrar el fichaje de una forma especialmente divertida, lo cual creo que encaja a la perfección con la personalidad de Marco. Hemos construido un camino con unas bases sólidas, y el hecho de que Marco haya decidido quedarse con nosotros, a pesar de las diversas ofertas que recibió, nos llena de satisfacción y realza aún más el trabajo y el espíritu de este equipo", ha comentado.

Jorge Martín, que ha alcanzado un acuerdo con Yamaha, se despedirá de Aprilia a finales de año y aún no se sabe quien será el futuro compañero de Bezzecchi.