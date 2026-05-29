El día que Mugello abucheó a Márquez y Tardozzi estalló: “¡Va de rojo!”

Es un fin de semana especial en el box del Ducati Lenovo. La fábrica de Borgo Panigale celebra su centenario en Mugello, su circuito de casa, situado a menos de 90 kilómetros de la sede de la marca italiana. Además, se le suma el hecho de que recuperan al vigente campeón, Marc Márquez, tras tres semanas de baja debido a una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho y el paso por quirófano para retirar también un tornillo roto de su clavícula derecha. Pero el equipo también vuelve donde el pasado curso se vivió un momento de lo más icónico y que quedará en la memoria de los aficionados a las carreras durante mucho tiempo.

Bien es sabido por todo fan de MotoGP que el enfrentamiento que protagonizaron Valentino Rossi y Marc Márquez en Sepang en 2015 terminó con el '93' siendo persona 'non grata' en Italia. A lo largo de la última década, Márquez ha recibido pitidos y abucheos tanto en Mugello como en Misano, reflejando que los incondicionales de 'Il Dottore' no olvidan lo sucedido, pase el tiempo que pase.

Abucheos y pitos

Se entendía durante la etapa de Marc con Honda. Pero desde 2024 forma parte de Ducati. Primero con Gresini, y desde el pasado 2025 con el equipo oficial. Es por eso que algunos esperan más respeto por parte de los fans italianos a un piloto que corre para una fábrica de su país. Y así lo dejó ver Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo, al sacar las garras por el catalán el pasado curso en el mismo trazado donde se corre este fin de semana.

Márquez se había llevado la victoria en la carrera al Sprint, la octava del curso, con su hermano Álex y Pecco Bagnaia en el podio, consiguiendo así un triplete de Ducati y doblete en el equipo oficial. Lo que tenía que ser un momento de aplausos por parte de los 'tifossi', terminó en la misma cantinela de siempre: abucheos y pitos.

Enfadó y mucho el gesto a Tardozzi. No dudó en encararse con la tribuna de meta, donde estaba situado el podio al sprint. "Callaos, por Dios, que va de rojo", decía, visiblemente molesto, tocándose el polo 'rosso' de su escuadra. Negaba la cabeza al ver que no le hacían caso. Y aquello se convirtió en todo un emblema que aún hoy en día es recordado por los fans.

No todo fue malo, puesto que parte de la grada sí aplaudió. Pero, sin duda, el más aclamado era el héroe local, Pecco Bagania. "Pecco, Pecco", se escuchaba. Y es que, pese a haber terminado tercero, Bagnaia ha ganado en tres ocasiones en Mugello. De hecho, lo ha hecho en tres de las cuatro últimas ediciones (2022, 2023 y 2024). Sin duda, se crece ante la afición de casa.