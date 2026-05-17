Di Giannantonio reina en el caos de Barcelona, con graves accidentes de Álex Márquez y Zarco

Fabio di Giannantonio (Ducati) se ha llevado la victoria en un dramático Gran Premio de Catalunya, que se ha visto ensombrecido por dos graves accidentes de los pilotos que iban en cabeza y en los que Álex Márquez y Johann Zarco se han llevado la peor parte. El italiano ha sumado su segunda victoria en MotoGP y ha compartido su éxito con su jefe en el VR46 Valentino Rossi, presente en el Circuit de Barcelona.

Los españoles Joan Mir (Honda) y Fermín Aldeguer (Ducati) han ocupado la segunda y tercera posición del podio, respectivamente, aunque ambos pueden ver peligrar estos resultados porque están siendo investigados por la presión de sus neumáticos. Marco Bezzecchi, quinto, sigue líder del Mundial, ahora con 12 puntos sobre Jorge Martín, que ha cerrado un nefasto fin de semana con cinco caídas, la última por embestido por Ogura.

Terror en Montmeló

El primero susto del día ha ocurrido cuando Pedro Acosta, que ayer logró la primera pole de KTM en seis años, lideraba en el ecuador de la carrera (vuelta 12 de 24), perseguido por Álex, peleando ambos por el triunfo. La RC16 del murciano ha sufrido un problema electrónico que le ha obligado a reducir drásticamente la velocidad y el menor de los Márquez no ha podido evitar el impacto, se ha ido bruscamente a la escapatoria de la curva 10 de Montmeló y ha perdido el control de su moto.

Su Ducati ha salido literalmente volando y Álex ha impactado con gran violencia contra la grava, sembrando el terror en el Circuit.

Las piezas que han salido despedidas de su moto han impactado a Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio. En boxes y en las gradas todos contenían la respiración, mientras Álex era retirado ambulancia, hasta que los servicios médicos han comunicado que afortunadamente el piloto de Cervera estaba “consciente” y que sería trasladado al hospital para “una revisión en profundidad”.

Nueva catástrofe

Tras la bandera roja, dirección de carrera ha anunciado que la carrera se reanudaría a 13 vueltas, configurando la parrilla con las posiciones de la 11, previa al accidente. Nadie se había recuperado aún del susto mayúsculo cuando las motos han regresado a la pista. Pero la acción solo ha durado una vuelta.

Luca Marini, Pecco Bagnaia y Johann Zarco se han visto envueltos en un nuevo incidente a final de recta. Los dos primeros han salido bien librados de la nueva catástrofe, pero el francés también ha tenido que ser evacuado al hospital, con serios daños en su pierna izquierda, sin que por ahora haya más información sobre su estado.

A la tercera

El tercer intento, con 19 pilotos, se ha fijado a 12 vueltas. Pole de nuevo para Acosta, con un dolorido Raúl Fernández y Jorge Martín completando la primera fila. El madrileño, que encadenaba cuatro caídas los días previos, ha protagonizado una gran remontada desde la novena plaza en la primera carrera y ha sido el más beneficiado por las dos resalidas, comenzado su asalto liderato en posiciones de podio provisional.

Pero tampoco ha sido el día de ‘Martinator’. Tras un contacto con Raúl, que no ha recibido sanción, Jorge se ha ido al suelo en la curva 5 del Circuit. Ambos han seguido en carrera, ya rezagados en las dos últimas posiciones, lo que dejaba vía libre a Bezzecchi para mantener el liderato del Mundial pese a cuajar su peor domingo con la Aprilia. El italiano sale de Barcelona con 12 puntos de ventaja sobre su compañero.

Acosta se ha quedado solo al frente, pero no ha podido romper el el ‘maleficio' y su primera victoria en la categoría reina de MotoGP se le sigue resistiendo. El 'Tiburón' se ha visto superado por Di Giannantonio (Ducati) y Joan Mir (Honda), antes de irse al suelo en la última vuelta. Un golpe moral que no merecía después de su esfuerzo este fin de semana.