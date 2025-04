Di Giannantonio tras arrollar a Martín: "Piel de gallina...la peor escena de mi vida"

Fabio Di Giannantonio aún tiene el susto en el cuerpo. Cualquiera que vea las imágenes del accidente de Jorge Martín durante el GP de Qatar se dará cuenta de que ahora mismo podríamos estar hablando de una tragedia. “Martinator’ se fue al suelo en Losail y el italiano no pudo esquivarle, golpeándole incluso en el casco.

Di Giannantonio terminó la carrera 16º y "muy asustado" hasta confirmar que el español, con neumotórax y once costillas rotas, se recuperara: “Es un día de suerte para nuestro deporte”, valoró.

Su relato de la acción es escalofriante: “Jorge se cayó delante de mí en la curva 12, entrando en la 13. Es una zona muy rápida, vamos a 200 o 180 kilómetros por hora. Estaba intentando adelantarle y de repente su cuerpo estaba enfrente de mi moto. No tuve la oportunidad de ir hacia ningún lado, no pude evitarle y le impacté".

"Después seguí apretando durante toda la carrera, pero no podía parar de pensar en él. Por eso me paré en la puerta de su box al final de la carrera, porque quería que su equipo me dijese cómo estaba. Me han dicho que estaba bien y fue la mejor noticia”, aseguró.

“Se me pone la piel de gallina, porque ha sido la peor escena que he visto en mi vida. Jorge estaba tumbado en el suelo y yo trataba de ver en las pantallas de televisión para entender si estaba bien o no”, explicó Di Giannantonio, sorprendido, como muchos, por el hecho de que no hubiera bandera roja tras un incidente de tanta gravedad.

Viéndolo con perspectiva y sabiendo que la vida de Martín no corre peligro, el piloto del VR46 de Rossi recordaba que “yo no tendría que haber estado ahí. La idea antes de empezar la carrera era estar lo más cerca posible de Marc, pero varias cosas arruinaron nuestro plan”.

‘Diggia’, que junto a la dupla oficial de Ducati es el único que pilota una GP25 de fábrica, arrancó quinto en parrilla y se veía con fuerzas de luchar por el podio, pero en la tercera vuelta, cuando rodaba tercero, fue embestido por Álex Márquez, volvió a la pista en última posición (22º) y fue en su remontada cuando se encontró con Martín.

"Está claro que Alex no me golpeó a propósito, pero a este nivel hay que evitar este tipo de errores. Se pueden aceptar en Moto3, Moto2 y puede que en un novato de MotoGP. Creo que este tipo de acciones pueden acabar en tragedia. Si me hubiera caído puede que no estuviera aquí”, protestó el italiano. “No es justo, además, que él haya podido terminar el séptimo después de arruinar la carrera de otro”, zanjó.