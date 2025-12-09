Detienen al presunto ladrón de la 'superbici' de Jorge Martín

La Guardia Civil ha informado de la detención del hombre que presuntamente robó la bicicleta de Jorge Martin en el circuito de Cheste. Se trata de una pieza exclusiva (solo existen dos unidades en el mundo) fabricada por Pinarello y valorada en 20.000 euros, que fue sustraída durante el GP de la Comunitat Valenciana.

El presunto autor de los hechos, con domicilio en Madrid, es un hombre de 44 años, con múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio, que se encontraba en permiso penitenciario durante el Gran Premio y aprovechó ese margen de libertad para colarse en la zona de motorhomes del Circuit Ricardo Tormo, vestido con ropa de una estructura del Mundial para camuflarse entre el personal.

Fue arrestado este lunes en Madrid, después de que la policía le identificara en las imágenes de seguridad del circuito de Cheste y de instalaciones cercanas a la mismo. Concretamente, las cámaras de una gasolinera cercana al trazado grabaron al ladrón entrando a comprar con la bicicleta robada, que Jorge Martín todavía no ha recuperado.

A partir de esas imágenes, los agentes del Equipo de Policía Judicial de Ribarroja (Valencia) y el Puesto Principal de Majadahonda (Madrid) siguieron el rastro hasta localizarlo esta semana.