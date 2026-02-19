Todos los detalles del futuro Gran Premio de Adelaida

A partir de 2027, Adelaida, capital de Australia del Sur, volverá a organizar un gran premio, en este caso de motociclismo, en un escenario que ya albergó carreras de F1 durante más de una década (1985-1995). El acuerdo, por seis años, hasta 2032, marcará una nueva era en MotoGP, que abandonará uno de los trazados más icónicos del calendario, en Phillip Island, para competir por primera vez en un circuito urbano. Todo un desafío por el compromiso de cumplir con los estándares de seguridad exigidos en la era moderna del deporte.

El proyecto se presentó en Adelaida el jueves 19 de febrero ante medios nacionales, en un evento que contó con Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP Sports Entertainment, Peter Malinauskas, Primer Ministro de Australia del Sur y el piloto australiano de Pramac, Jack Miller.

Se confirmó que el primer Gran Premio de Australia en Adelaida se llevará a cabo durante tres días en noviembre de 2027. El circuito tendrá aproximadamente 4,195 km de longitud con 18 curvas que recorrerán las calles de la ciudad, permitiendo a los pilotos alcanzar velocidades superiores a 340 km/h.

El diseño de la pista sigue el concepto del famoso Circuito Urbano de Adelaida, que acogió carreras de Fórmula 1 hace más de dos décadas, aunque con ajustes significativos para garantizar que la seguridad de los pilotos.

Una asociación histórica

La disposición de la ciudad, su cultura y pasión por los grandes eventos hacen de Adelaida el hogar perfecto para un Gran Premio que recorrerá las calles de una gran ciudad, por primera vez en MotoGP siguiendo la estela marcada por la F1 en los últimos tiempos.

"Llevar MotoGP a Adelaida representa un hito importante en la evolución de nuestro campeonato. Esta ciudad tiene una reputación de clase mundial en la organización de grandes eventos deportivos, y la oportunidad de diseñar un circuito específicamente en las calles de la ciudad es algo realmente único en nuestro deporte”, subrayó Carlos Ezpeleta durante la presentación en Australia.

“Desde el principio, junto con la FIM, nos aseguramos de que la seguridad permaneciera intacta: cada elemento del Circuito Urbano de Adelaida ha sido diseñado para cumplir con los más altos estándares del MotoGP moderno, garantizando que los pilotos puedan competir al máximo con total confianza”, insistió. “Estamos increíblemente emocionados de mostrar un nuevo estilo de carrera aquí y de crear una verdadera celebración de nuestro deporte que acerque aún más a los aficionados a la acción. Esta asociación representa una ambición audaz tanto de MotoGP como de Australia, y no podríamos estar más orgullosos de comenzar este camino juntos".

Por su parte, el primer ministro, Peter Malinauskas, celebró "el gran logro que supone este acuerdo para Australia del Sur, que evidencia del impulso real de nuestro estado. Ahora competimos con el resto del país por los mejores eventos del mundo… y estamos ganando. Ser sede de la primera carrera de MotoGP en un circuito urbano ofrecerá a Adelaida una propuesta verdaderamente única que seguramente atraerá visitantes de otros estados y del extranjero”.

En su opinión, “esto va mucho más allá de un evento de motorsport de clase mundial: se trata de generar actividad económica para nuestro estado, apoyar empleos y poner a Australia del Sur en el escenario global. Apoyamos grandes eventos que generan un fuerte retorno económico, y MotoGP hace exactamente eso. MotoGP está creciendo globalmente a un ritmo récord, y Adelaida ahora será una parte clave de esa historia de crecimiento".

A partir de ahora se abre un periodo de unos 20 meses, en el que el promotor local deberá planificar los trabajos para dejar listo el circuito con vistas al mes de noviembre de 2027.