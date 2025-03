Desvelan la astronómica cifra a la que renunció Marc Márquez en Honda

Marc Márquez ha iniciado su aventura como piloto oficial de Ducati de la mejor forma posible: Presentación estelar en Madonna di Campiglio, mejor crono en los test de pretemporada y doblete junto a su hermano Álex en las dos primeras carreras del Mundial, el pasado fin de semana en Tailandia. Pero su apuesta al rojo ha tenido sus costes y sacrificios por el camino.

Y es que el '93' tuvo que renunciar a mucho para salir de Honda, dejó atrás a sus amigos del 'alma', a su equipo de confianza en el box, capitaneado por Santi Hernández, pero también rechazó el altísimo salario que le ofrecía el constructor japonés para retenerle.

Marc tuvo muchas dudas, lo ha contado mil veces. Necesitaba saber si aún era competitivo, si podía volver a pelear por victorias y títulos. Y llegó a la conclusión de que si seguía en Honda no tendría respuestas a corto o medio plazo. La RC213V, con la que en el pasado había encadenado seis títulos mundiales en la clase reina, estaba lejos de poder rivalizar con las Ducati y el resto de motos europeas.

En tiempos de pandemia, a los japoneses se les paró el 'reloj' y a Marc, con 30 años, se le agotaba el tiempo. Hizo las maletas y siguió a su hermano Álex en Gresini, una escudería satélite, familiar, de pocos recursos y donde, evidentemente iba a cobrar mucho menos. Pero en su cabeza había trazado un plan que , si salía bien, debía llevarle al equipo de fábruca de Ducati y a tener, en 2025, la mejor moto de la parrilla para luchar por su novena corona (séptima en MotoGP).

Ahora, el periodista Mela Chércoles ha revelado en el podcast 'Hospitality Motociclismo by El Pozo' hasta qué punto se sacrificó Márquez en términos económicos para lograr su objetivo. "La gente ya sabe a todo lo que ha renunciado Márquez, mucha pasta de Honda. En el momento en el que dice que se quiere ir, que esa moto no va y que lo que quiere es ser feliz, le ofrecen renovar por otros cuatro años más y por 100 'kilos' más. Dijo que no", confiesa. De su información se desprende que Marc renunció a una estratosférica suma de 125 milones, los 100 de ese nuevo acuerdo y los 25 del año que aún le quedaba.

Claro que tampoco significa, como dicen por ahí, que Márquez haya perdido tanto dinero, porque aunque en Gresini no se hizo 'millonario', en su nuevo contrato con Ducati también recibe trato de super estrella y si gana el título en su primera temporada con los de Borgo Panigale, su caché aumentará.