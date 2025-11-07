Desvelada la velocidad a la que impactaron Noah Dettwiler y José Antonio Rueda en Sepang

El accidente entre Noah Dettwiler y José Antonio Rueda en Sepang ha mantenido en vilo a los aficionados del motociclismo durante las dos últimas semanas. Ambos pilotos sufrieron una colisión durante la vuelta de formación de la carrera del Gran Premio de Malasia. A lo largo de las últimas jornadas, se ha ido sabiendo más detalles sobre el estado de salud de los pilotos. Y también se ha desvelado a la velocidad a la que circulaban ambos en el momento del accidente.

El accidente sucedió en la previa de la carrera del Gran Premio de Malasia, cuando los pilotos de la categoría de Moto3 se encontraban llevando a cabo la vuelta de formación. El piloto del Red Bull KTM Ajo salió de la tercera curva del trazado por el exterior y en medio de ella se encontró al suizo que rodaba muy lento en pista, posiblemente por un fallo en su moto. Nada pudo hacer el andaluz para evitarle, y lo envistió por detrás.

Durante el Gran Premio de Portugal, celebrado este fin de semana en el Autódromo Internacional do Algarve, DAZN desveló las velocidades a las que ambos pilotos circulaban en pista cuando colisionarion. Dettwiler, que circulaba más lento, rodaba a 70 km/h, mientras que José Antonio impactó por detrás tras salir de la curva 3 a 190 km/h. Eso supone una diferencia de 120 km/h. Por lo tanto, el impacto fue muy duro.

Mejora del estado de ambos

Tanto el Red Bull KTM Ajo como el CIP Green Power confirmaron que ambos pilotos tuvieron que ser reanimados tras sufrir paradas cardíacas. No obstante, las mejores noticias han llegado esta semana, puesto que ambos pilotos siguen mejorando notablemente. El pasado miércoles, se supo que Noah Dettwiler ya podía ser trasladado a Suiza.

El CIP Green Power comunicó hace unas jornadas que Dettwiler había sido intervenido en varias ocasiones en un hospital privado de Sepang. Se informaba que se le había extirpado el bazo y que había sido sometido a una cirugía en su pierna. También se especificó que debería someterse a una nueva intervención en la misma extremidad y que se le había encontrado una nueva fractura en el cuello. No obstante, las noticias entonces eran esperanzadoras, puesto que se especificó que estaba despierto y había podido salir de la unidad de cuidados intensivos.

En cuanto a José Antonio Rueda, el Red Bull KTM Ajo también compartió una nueva actualización en la jornada del miércoles, tras ser operado en Barcelona de su mano derecha. "La intervención, en la que se le insertaron placas en el pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha y la base del radio, fue realizada por el Dr. Xavier Mir en la Clínica Dexeus de Barcelona. El plan para el piloto es continuar su recuperación el tiempo que sea necesario", rezaba el comunicado. Ahora solo falta esperar y desear que la recuperación de ambos sea lo más temprana posible.