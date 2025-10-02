El desprecio de Valentino Rossi a Marc Márquez con respuesta incluida

Sigue el interminable tira y afloja entre Marc Márquez y Valentino Rossi. A pesar de que el italiano se retiró de la competición en 2021, su particular fijación con el piloto de Cervera parece no tener fin. Esta semana, tras la conquista del noveno campeonato del mundo de Marc, Valentino ha aprovechado para despreciar a su manera al que una vez fuese su rival.

Rossi estuvo presente este martes en la presentación de la nueva livery que llevará VR46 en el Gran Premio de Indonesia en Mandalika. A pesar de que era un acto dedicado para presentar los nuevos colores de su equipo, el italiano se terminó robando el protagonismo cuando llegó fue preguntado sobre quiénes habían sido los grandes rivales de su carrera en MotoGP.

Valentino Rossi y Marc Márquez, juntos en una rueda de prensa / MANUEL BRUQUE / EFE

Rossi se olvida de Márquez

Valentino no dudó en responder: "Tuve muchos grandes rivales en mi carrera, y creo que está entre Stoner, Lorenzo, Biaggi, Pedrosa... es difícil escoger al más grande", empezó el italiano. "Es difícil decir quién fue el más grande. Quizás Lorenzo porque estábamos en el mismo equipo y fuimos compañeros de equipo durante mucho tiempo. Así que no fue solo una rivalidad, fue como una historia de amor".

No pasó desapercibido para nadie que el italiano se descuidara de incluir a Marc Márquez en su particular lista. Y es que a pesar de que el piloto de Cervera igualó los siete entorchados de Valentino en la categoría reina, para Valentino no son suficientes. Y no es una casualidad; el #46 sigue en su particular cruzada contra Marc desde que tirara al piloto de Cervera de su moto en Sepang 2015. Han sido múltiples los recados que ha mandado Valentino a Márquez desde entonces y su relación sigue tocada a raíz del incidente.

Evidentemente, Marc Márquez no pudo evitar la pregunta respecto a las declaraciones del que fuese su rival en la previa del GP de Indonesia. La respuesta del piloto de Ducati, más caballerosa, ha sido medida para evitar devolver el golpe al italiano: "No me ha incluido porque nunca luchamos por un campeonato", explicó Marc. "Es solo que cuando llegué a MotoGP, mi mayor rival, por ejemplo, un año fue Lorenzo. Y luego fue Andrea Dovizioso". Unas declaraciones que entierran levemente el hacha de guerra en una relación que sigue dejando sus episodios polémicos conforme pasan los años.