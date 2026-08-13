La desolación compartida de Marc Márquez y Pecco Bagnaia con los problemas en Silverstone

No hay fin de semana de carreras sin el habitual Inside Ducati. La escudería italiana no ha faltado a su cita y ha regresado tras el parón estival y su Inside especial del centenario, con el resumen desde dentro del Gran Premio de Gran Bretaña, una cita para olvidar en lo que respecta a la actuación de los pilotos.

En este nuevo capítulo, Ducati empieza por una de las ruedas de prensa del día, con Marc Márquez intentando contestar a la pregunta "¿Quién crees que es el favorito?". Tras pensarlo unos segundos, el de Cervera contesta: "el favorito soy yo", acompañando esa afirmación con una amplia sonrisa que deja claro que esa respuesta está lejos de la realidad. "Digo lo mismo, ponlo en pequeño esto pero un título más a mi no me cambia la vida, a ellos sí", continúa.

Más adelante se puede ver a Pecco y Marc caminando hacia el garaje con el italiano haciendo una curiosa analogía: "los gladiadores, caminando hacia la arena", dice. Poco después aparecen ambos comentando con sus respectivos ingenieros. El "feeling es positivo, no quiero hacer cambios", afirma el de Turín.

Ninguno de los dos se muestra confiado e incluso aparece Pecco para preguntar a Marc por las sensaciones con los neumáticos medios delanteros, ya que él ha montado los blandos. "La pista es muy difícil", comenta Bagnaia. "No puedes ir en modo ataque todas las vueltas", confirma Márquez durante una charla en la que los dos pilotos intercambian opiniones. "Te comprendo", asegura el español sonriente cuando su compañero insiste en la dificultad del trazado, creando un momento distendido entre ellos pese a los problemas.

Un fin de semana de tortura

"Cuando hay dolor en la parte baja del cuerpo es más fácil. Cuando hay dolor en la parte superior, te limita", reflexiona Pecco, mientras Marc apoya la afirmación:" te limita porque no puedes ponerte en la posición correcta".

Pero la peor parte del fin de semana, aún estaba por llegar, con un sábado cargado de problemas y caras de preocupación. "Son inconducibles", aseguraba Marc respecto a los neumáticos blandos que le generaron unas sensaciones que nunca había tenido antes con los mismos."Actuaban como neumáticos de lluvia", afirmaba, "no sé cómo mejorar". "El grip era enorme, era como deslizarse en lluvia", concordaba el turinés.

La situación no mejoraba el domingo. Pecco Bagnaia se iba al suelo y visiblemente contrariado regresaba al garaje afirmando no saber cómo se había podido caer. "Me ha costado mucho. Necesitamos salir de esta situación porque no quiero pasar por otro fin de semana como este", revelaba luego en rueda de prensa.

Momento del Gran Premio de Gran Bretaña / Ducati Corse

Marc sí podía finalizar aunque sus sensaciones tampoco eran las mejores. "Hoy el neumático iba mejor. Físicamente no estaba a la altura. Corría el riesgo de chocar. No tenía control sobre mi brazo derecho", comenta a sus ingenieros en uno de los frames finales del Inside.

Más allá de los problemas, el Inside del Gran Premio de Gran Bretaña mostró también momentos más amables. Como es habitual, el vídeo se completa con las diferentes muestras de afecto de los aficionados a los pilotos y los peculiares regalos que reciben y que en este caso van desde unos vistosos zuecos amarillos, hasta un cojín tejido a mano.