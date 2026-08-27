Del desastre de Silverstone a su circuito talismán: Marc Márquez se encomienda a Aragón

Nuevo fin de semana de carreras y, esta vez, uno muy especial. La afición española podrá disfrutar de la tercera cita de la temporada en nuestro país, en el emblemático MotorLand Aragón. El mundial de MotoGP aterriza en el caluroso trazado en un momento de máxima igualdad en la lucha por el título y en el que se espera, sin duda alguna, un nombre propio: el de Marc Márquez.

El piloto de Cervera, quien sufrió de lo lindo en la última cita en Silverstone (Gran Bretaña), es el que más victorias atesora (un total de siete en MotoGP) en Alcañiz, un circuito favorable a su estilo de pilotaje, con 10 curvas hacia la izquierda, enverso a las siete hacia la derecha, por lo que predominan las de 'estilo Marc'.

Como en casa, en ningún sitio

Es una pista que conoce bien; a lo largo de su vida, son muchos los entrenamientos que ha realizado tanto en el trazado principal como en el karting, puesto que es uno de los circuitos más cercanos a su Cervera natal. Se lo conoce como la palma de su mano, y espera poder repetir grandes resultados en un momento crucial de la temporada.

De hecho, es uno de esos circuitos marcados en rojo en el calendario para poder sumar grandes cantidades de puntos. El '93' es ahora cuarto en la general, a 40 puntos del liderazgo de Jorge Martín. Cabe recordar que en un fin de semana, las victorias suman un total de 37 puntos, por lo que si ganase ambas carreras podría dar un salto hacia adelante considerable.

Además, durante la jornada de ayer se anunció que el tercer clasificado en la lucha por el título, Ai Ogura, será baja por una lesión en su pulgar izquierdo que lo obligará a pasar por quirófano. El '93' está ahora a solo 3 puntos de él, por lo que, salvo sorpresa, podría superarle fácilmente para situarse como mínimo en tercera plaza.

Marco Bezzecchi es el segundo; Marc está a nueve puntos de él. Por su parte, el italiano regresa tras un impecable fin de semana en Silverstone donde, a pesar de regresar de su lesión de clavícula, no se bajó del podio. Reconoció en la previa de Aragón que, tras el sobresfuerzo, se vio resentido de la lesión, por lo que habrá que ver hasta dónde es capaz de llegar en el trazado aragonés.

Los hermanos Márquez y Pecco Bagnaia en el podio del GP de Aragón de 2025 / Javier Cebollada / EFE

Se espera que este circuito traiga la situación inversa que se vivió en Gran Bretaña. 'A priori', se espera como una pista favorable a Ducati. Allí, la moto ha logrado la victoria en cinco ocasiones. Entre ellas, el primer triunfo en 2010 con Casey Stoner, o la cita de 2021 que supuso la primera victoria de Pecco Bagnaia en MotoGP, entre otras. El pasado curso, acompañaron en el podio a Marc su hermano menor Álex con la satélite del Gresini y precisamente su compañero de box, Pecco.

El retorno de Zarco

Para terminar, no puede pasar desapercibido el regreso de Johann Zarco a la competición tres meses y medio después de su grave accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, tras la segunda salida provocada por la bandera roja del accidente de Álex Márquez. El francés ha estado recuperándose de su lesión en su rodilla izquierda, pero finalmente, podrá estar presente de nuevo en el 'paddock' y antes de lo previsto. Como siempre, Aragón promete emociones fuertes.