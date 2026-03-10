La demoledora estadística de Ducati y Márquez que Pedro Acosta ha hecho saltar por los aires

La temporada 2026 de MotoGP ya ha echado a rodar y con ella se han podido ver algunas pinceladas de lo que podrá esperar en pista este curso. Si bien es cierto que una carrera no es suficiente, ya se pudo intuir que el reinado de Ducati podría llegar a su fin. Las Aprilia se mostraron muy fuertes en Tailandia mientras que Pedro Acosta logró colar su KTM en el podio en ambas carreras del fin de semana. Uno de ellas, en forma de victoria.

De esta forma, el murciano se ha convertido en el primer líder del campeonato del mundo. Protagonizó una espectacular batalla con Marc Márquez que dejó pasadas y repasadas durante prácticamente toda la carrea y que terminó en sanción para el catalán tras un adelantamiento al límite por el interior de la curva 12 del trazado malasio. No gustó la acción a los comisarios, que decidieron pedirle al '93' que cediese una posición que acabó dando la victoria a 'El Tiburón de Mazarrón'. De esta forma, el '37' se embolsó 12 puntos.

Márquez y Acosta, durante la carrera en Tailandia / Ducati Corse

El domingo la historia se repitió. Marco Bezzecchi puso la directa desde la 'pole', con Raúl Fernández a su estela confirmando que las Aprilia eran prácticamente imbatibles en Buriram. Se enzarzó el de Mazarrón en una batalla por el podio con Márquez y Jorge Martín, que acabó con pinchazo en el neumático trasero para el catalán y con una cuarta plaza para el madrileño, que recuperó sus buenas sensaciones tras un 2025 especialmente complicado. Acosta fue segundo tras batir a Fernández y sumó otros 20 puntos.

El resultado final es que actualmente es líder del campeonato del mundo por primera vez desde que ganó el Mundial de Moto3 en 2021 y el de Moto2 en 2023. Acosta aterrizará en el Gran Premio de Brasil, que se disputa del 20 al 22 de Marzo, liderando la tabla con 32 puntos, de los 37 puntos que se reparten durante un fin de semana. 'Bezz' se encuentra en segunda plaza a siete puntos.

2021, el último mundial no Ducati

Nada mal para el piloto murciano, que el año pasado vivió un curso especialmente difícil a lomos de la RC16, con muchos altibajos. De esta forma, consigue romper la dinámica de los últimos cursos, en la que un piloto de Borgo Panigale ha liderado siempre la clasificación general. Desde el GP de Tailandia de 2022 (18ª cita de aquel curso), un piloto no Ducati no lideraba la clasificación. El último fue Fabio Quartararo, que por aquel entonces salió de Buriram con 219 puntos, dos por encima de Pecco Bagnaia que terminó llevándose el mundial aquel curso.

De esa misma manera, aquel también fue el primer mundial en la racha de cuatro campeonatos consecutivos de la fábrica italiana, que ganaría otro más con Pecco (2022 y 2023), uno con Martín (2024) y otro con Márquez (2025). 2021 fue el último curso de un campeón no Ducati, con 'El Diablo' alzándose campeón tras cinco victorias y otros cinco podios.

La consecución del liderato contrasta con un momento especialmente difícil en Ducati. Por primera vez en 88 fines de semana, concretamente desde Silverstone en 2021, una Desmosedici no se subió al podio el domingo, mientras que Aprilia colocó a dos de sus pilotos en él y a los otros dos dentro del 'Top-5'. Fue el peor fin de semana para la marca de Borgo Panigale en cinco años. Los italianos comienzan a verle las orejas al lobo... solo el tiempo dirá si este decide morder.