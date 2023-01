Declaración de intenciones de Ducati en su presentación a 'lo grande'

Pecco Bagnaia y Enea Bastianini formarán el dúo de pilotos de la marca italiana para 2023 La Desmosedici GP23 mantiene los colores rojos de Ducati, mezclados con toques carbono

El fabricante italiano Ducati presenta desde este lunes y durante varias jornadas de actividades en la estación de esquí italiana de Madonna di Campiglio, sus equipos para el campeonato del mundo de MotoGP, con Francesco "Pecco" Bagnaia, vigente campeón del mundo de la categoría, y su nueva incorporación, Enea "La Bestia" Bastianini, junto al campeón del mundo de Superbike, el español Álvaro Bautista y su compañero, el italiano Michael Ruben Rinaldi.

La presentación se desarrolló en el Palacampiglio de Madonna di Campiglio, con las nuevas Ducati Desmosedici de MotoGP y las Ducati Panigale V4R de Superbike como principales protagonistas junto a sus pilotos, en una temporada especial para el fabricante de Borgo Panigale, que cumplirá veinte años en el Campeonato del Mundo 2023 de MotoGP.

Ducati asegura estar lista para defender los títulos mundiales de constructores, equipos y pilotos logrados el año pasado con el Campeón del Mundo, Francesco Bagnaia, en su tercera temporada con el equipo de Borgo Panigale. A su lado estará Enea Bastianini que tras terminar tercero la temporada pasada con la Desmosedici del equipo Gresini, se vestirá por primera vez con los colores oficiales de Ducati.

Las estructuras de Ducati para MotoGP y Superbikes | @ducaticorse

El mundial de MotoGP constará de veintiún grandes premios y comenzará en Portimao (Portugal) el próximo 26 de marzo, con la gran novedad de la introducción de las carreras al "esprint" (mitad de distancia de una carrera completa) los sábados, además de las ya tradicionales de los domingos.

Bagnaia y Bastianini han desvelado el nuevo diseño que también este año mantiene el clásico color rojo Ducati, enriquecido por algunos toques en carbono y una tonalidad de rojo más clara. Otra novedad es que Bagnaia ha elegido el número 1 de Campeón del Mundo con el que correrá toda la temporada 2023.

La Desmosedici GP de Bagnaia no ha sido la única en el palco con el número 1. El campeón del mundo español de Superbike, Álvaro Bautista, en su segundo año consecutivo con Ducati, lucirá el número 1. Y a su lado estará su compañero de equipo, Michael Ruben Rinaldi, en su tercera temporada como piloto oficial Ducati en Superbike.

El italiano "Pecco" Bagnaia reconoció que "la pausa en invierno de este año ha sido más corta de lo habitual por los compromisos que he tenido después de ganar el mundial y ahora estoy con muchas ganas e impaciente por empezar la temporada".

"He echado de menos la Desmosedici y a mi equipo y no veo el momento de salir a pista. Estaba indeciso sobre si seguir usando el dorsal 63 o llevar el 1, pero finalmente me he decidido por este último", señaló Bagnaia.

"Llevar el número uno en la moto es realmente precioso y mi objetivo será darlo todo para mantenerlo en la moto, pero no será fácil porque espero un mundial todavía más duro respecto al año pasado, con tantos rivales preparados para luchar por el título, pero soy consciente de tener la mejor moto y el mejor equipo para poder luchar por todo en 2023", aseguró durante la presentación "Pecco" Bagnaia.

Su nuevo compañero de equipo, "La Bestia" Bastianini, destacó: "Vestir los colores del equipo oficial es una gran emoción y ahora espero poder demostrar que he merecido esta oportunidad".

"Estoy motivado para la nueva temporada y por suerte no tendré que esperar mucho para probar mi nueva Ducati Desmosedici, pues en dos semanas estaremos en Sepang para los primeros test de pretemporada y será el momento más importante para conocer mejor al equipo y empezar a trabajar con la moto", recordó Bastianini.

Coincidió con su compañero Bagnaia en que "será un año muy competitivo". "Seguramente tendremos momentos fáciles y otros difíciles de afrontar, pero estoy listo para todo".