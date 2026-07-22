Davide Tardozzi, Team Manager de Ducati, aprieta a su equipo: "Espero que nuestros ingenieros traigan pronto algo para mejorar la moto"

El Mundial de MotoGP 2026 ha alcanzado su ecuador con una de las clasificaciones generales más ajustadas de los últimos años. Al parón estival el campeonato ha llegado con Jorge Martín como líder, pero con un estrecho margen de solo 14 puntos respecto al segundo, su compañero de escudería, Ai Ogura. El tercero en liza es Marc Márquez, quien tras pasar por quirófano y perderse el Gran Premio de Catalunya arrancó su operación remontada. Por detrás les siguen Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio para cerrar el Top-5 con tres Aprilia y dos Ducati en liza.

Llegados a este punto, el Team Manager de Ducati, Davide Tardozzi, hizo balance del rendimiento ofrecido hasta el momento y vaticinó un segundo tramo de campeonato positivo para sus pilotos.

“La primera parte de la temporada ha terminado y no empezamos con buen pie porque, debido a un accidente, Pecco (Bagnaia) no estaba rindiendo como debería. Sin embargo, después de un par de carreras, creo que hemos mejorado un poco nuestra moto en comparación con nuestros rivales y supongo que, con un poco más de suerte, Pecco y Marc habrían logrado un buen resultado", analizó el italiano en declaraciones a los medios oficiales de MotoGP.

"Pecco ha logrado cuatro podios consecutivos, mientras Marc ha ganado dos carreras, triunfando tanto el sábado como el domingo", recordó Tardozzi, matizando que aunque "las últimas carreras han ido muy bien, pensamos que nuestros rivales todavía están un pasito por delante de nosotros”.

Tardozzi junto a Márquez y Bagnaia / Ducati

El jefe de Ducati es consciente de que Aprilia es actualmente el gran dominador del campeonato, tal y como ha demostrado, colocando también en la zona alta a su equipo satélite. El Trakchouse se ha mostrado competivo y Ogura ya es segundo del mundial, sumando además podios y victorias en los momentos en los que los pilotos del equipo oficial no han sido todo lo competitivos que necesitaban.

"Creo que en este momento mucho está en manos de los pilotos, porque Aprilia ha demostrado tener cuatro pilotos fantásticos y rápidos que la han hecho crecer de manera increíble, mientras nosotros depositamos nuestra confianza en nuestros pilotos. Pienso que Marc y Pecco aún tienen ambos la posibilidad de luchar por el campeonato", valoró un Tardozzi que cree que "todo puede suceder en la segunda mitad del año".

La cohesión, clave

Para Tadozzi, "la confianza que depositamos en los pilotos y la que ellos tienen hacia Gigi (Dall'Igna) y el equipo técnico de Ducati Corse es algo que me permite pensar en positivo" de cara a este tramo final del Mundial que arrancarça con el Gran Premio de Gran Bretaña entre el 7 y el 9 de agosto. "Hay una relación muy estrecha dentro del equipo y eso significa que la confianza hará la diferencia en el futuro", aseguró.

Para asegurar que se cumpla ese objetivo y realmente se marque la diferencia, Tardozzi zanjó su reflexión trasladando la presión a los garajes. "Espero realmente que nuestros ingenieros traigan pronto algo para mejorar la moto. Dicho esto, creemos que, con un poco más de suerte y rendimiento, Marc y Pecco disputarán una segunda parte de temporada fantástica”, zanjó-