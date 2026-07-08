Davide Tardozzi, Team Manager de Ducati, sobre la relación Rossi/Márquez: "Esta disputa ya lleva 11 años, es hora de terminarla"

El fin de semana pasado, Ducati aprovechó la tregua del Mundial antes del Gran Premio de Alemania para celebrar su tradicional World Ducati Week que tuvo como punto de partida la Lenovo Race of Champions, una carrera con los pilotos de la casa, tanto de MotoGP como de Superbikes, en liza y que se disputó en el emblemático Circuito de Misano "Marco Simoncelli".

Una cita que empezó a celebrarse en 1998 y que este año ha tenido un componente extra, la celebración de los 100 años de Ducati. "Creo haber participado en al menos 12 de los 13 WDW. Ver este, que es el del Centenario, y recordar también el de 1998, es decir, el primero al que también participé ayudando en la organización, me permite ver cuánto ha crecido este evento a lo largo de los años. Ver esta marea de Ducatistas aquí, es algo que da una satisfacción enorme", recordaba un emocionado Davide Tardozzi en una entrevista a 'GPOne'.

En la misma, el Team Manager de Ducati repasó algunos de los temas de actualidad del equipo, como la salida de Pecco Bagnaia, anunciada recientemente, o la situación actual de los de rojo en un campeonato en el que no están siendo tan dominadores como en 2025.

"Doy mérito a nuestros rivales que han logrado hacer algo muy bueno con la moto, están justamente a la cabeza del campeonato según mi opinión. Ducati con sus pilotos, sin embargo, está ahí. Está claro que hay quienes han evolucionado la moto quizás más que nosotros en esta última temporada, así que mérito a ellos y chapeau", apuntó el veterano italiano, aunque apuntón que "hemos ganado carreras, hay pilotos de Ducati inmediatamente detrás en el campeonato". "No se puede dominar siempre y hay un gran respeto hacia los rivales, son capaces, tienen excelentes pilotos. Tienen nuestro respeto, pero nosotros conocemos nuestra fuerza", argumentó.

El legado de Pecco Bagnaia

Respecto a Pecco Bagnaia, que recibió un bonito reconocimiento por parte de los aficionados, Tardozzi afirmó que el piloto turinés "ha dado muchísimo a Ducati, siempre debemos recordarlo. Dos títulos mundiales, dos veces subcampeón, 31 victorias, 28 poles, 63 podios, y cifras que no se quedarán así, porque aún tenemos otra mitad de temporada. Todo esto no puede más que hacernos mirar a Pecco con satisfacción y orgullo".

Pese a su legado, para el Team Manager, "hay momentos en la vida de un piloto, en los que es mejor separarse, pero de la manera correcta, como está ocurriendo", y se mostró seguro de que Pecco encontrará "una moto supercompetitiva" para el año que viene.

"Alguien ha escrito que hemos repudiado a Pecco, y yo rechazo este término y lo regreso al remitente. Hay situaciones que las personas que han dicho estas cosas no conocen, por lo que se llegó a esta decisión. Le deseamos lo mejor a Pecco", aseguró, confiado en que el turinés conseguirá podios en su nueva etapa.

Tardozzi junto a Márquez y Bagnaia / Ducati

La heróica de Márquez

Tardozzi ha sido uno de los grandes valedores de Marc Márquez y, una vez más, apuntó a lo importante que es lo que está consiguiendo el piloto catalán pese a sus lesiones. "Ha ganado dos de las últimas tres carreras, pero la gente no entiende del todo cuánto ha sido una excepción y cuánto él ha sido un héroe. Ha hecho lo que su físico no le permitía", explicó el italiano.

"Él tiene una relación de amor y odio con su herida, debe mimarla y gestionarla, pero luego obviamente se enfada porque sabe bien que sin ese problema podría ser aún más fuerte. Creo que Marc, siendo un chico inteligente, ve las cosas muy bien. Ha entendido cómo gestionar su cuerpo de la mejor manera. La gente no lo cree, pero Marc tiene un problema realmente grave en el miembro derecho, tanto en el brazo como en el hombro. Basta con mirar cómo toma las curvas a la derecha y a la izquierda, verán que no hace las mismas cosas con los brazos. Nosotros en los datos vemos la diferencia de velocidad y puedo decirles que si hiciera a la derecha lo que hace a la izquierda... adiós", zanjó al respecto Tardozzi.

Rossi-Márquez ¿reconciliación?

En la Week Ducati estuvieron grandes nombres de la casa como Casey Stoner, aunque Tardozzi quiso recordar también a Valentino Rossi. "Pasó lo que pasó, pero según yo, ya es hora de borrar esos malditos 2015", comentó al respecto al famsoso incidente con Marc Márquez en Sepang que acabó con la relación entre ambos. "Entre dos talentos como Valentino, que estaba en el apogeo de su carrera, y Marc que estaba al inicio pero ya había ganado, hubo un cruce explosivo. Según mi punto de vista, con errores por ambas partes. Admitidos por Marc, no admitidos por Valentino. A mi juicio, sin hablar de porcentajes mayores o menores, simplemente errores de ambos", argumentó.

"Dos grandes campeones así, deberían encontrarse. Yo creo que esta situación pueda ser insoluble, pero es estúpido que sea insoluble. Dos grandes campeones como ellos deberían hablarse, deberían hacer el bien del motociclismo también juntos. Creo que esta disputa que ya lleva 11 años es hora de terminarla. Lo digo desde hace tiempo, pero se necesita la voluntad de ambos. Sé que de un lado existe, haría falta que también del otro lado. Nunca digas nunca, me lo he puesto un poco como misión. Cerrar ciertas cosas podría ser un signo de inteligencia, signo de visión de futuro y madurez", zanjó al respecto.