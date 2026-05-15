Davide Tardozzi, Team Manager de Ducati: "Por lo que dice el médico, Marc Márquez ha demostrado ser un superhéroe"

Una de las imágenes de la jornada en el Gran Premio de Catalunya ha sido la del box del #93 vacío, sin actividad y con las dos motos esperando en la entrada a que Marc Márquez se recupere para poder volver a ponerse al manillar.

El piloto de Cervera se sometió el pasado domingo a una doble intervención. Por un lado, para tratar la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho producida por la caída en la sprint del GP de Francia; y por otro, para extraer un tornillo que le estaba presionando el nervio radial y le provocaba pérdida de sensibilidad.

Tras el paso por quirófano, Marc Márquez empezó un proceso de recuperación que, por el momento, no tiene fechas establecidas. Será su propia evolución la que marque su vuelta a la competición. "La operación fue bien y tenemos que esperar a la nueva visita con los doctores, pero debemos esperar que todo vaya bien", explicó el Team Manager de Ducati, Davide Tardozzi.

La moto de Marc Márquez con un mensaje de apoyo y Davide Tardozzi, de fondo / Dani Barbeito

La intervención en el hombro estaba prevista para después de Catalunya aunque Marc no había comunicado su decisión tal y como desveló en una emotiva charla con su equipo que se ha podido ver en el habitual 'Inside' que Ducati publica después de cada carrera.

En el mismo, se puede ver a un emocionando Marc desvelando que ha pilotado estos primeros meses del campeonato "con un brazo y medio", en alusión a la falta de fuerza y sensibilidad de su brazo derecho. "Creo que Marc lo ha explicado todo, sus palabras son claras, creo que todo el mundo sabe que ha sufrido mucho en este inicio de temporada y vamos a esperar que la operación haga su proceso", explicóTardozzi en declaraciones a los medios oficiales de MotoGP.

El italiano elogió la resiliencia del piloto de Cervera que ha estado pilotando con ese problema en su hombre durante las primeras carreras. "Por lo que nos dijo el doctor, Marc ha demostrado otra vez que es un superhéroe y un super piloto. Es algo increíble porque con la situación de su cuerpo nadie podría hacer lo que ha hecho él", dijo.

Respecto a la fecha en la que podrá reincorporarse Marc, el italiano prefirió ser prudente. "No sabemos. Tenemos que esperar. En este momento es imposible decir cuántos días necesitará", apuntó.

A la espera de la evolución

Ducati decidió no buscar recambio para Marc Márquez en el Gran Premio de Catalunya y sus dos motos se han mantenido vacías en los garajes, junto a unas pegatinas de ánimo para el piloto en las que se puede leer 'Forza Marc'. Una situación que no se mantendrá si el piloto de Cervera continúa de baja las próximas carreras. "Las normas nos permiten no sustituir a Marc para esta carrera. Es un 'back to back' (carreras en fines de semana consecutivos). Pero si por alguna razón no puede estar en Mugello, por supuesto que lo sustituiremos", afirmó el italiano.

Entre los nombres que suena para sustituir a Marc en caso de que sea necesario está el de Nicolò Bulega, actualmente peleando por el Mundial de Superbikes. El italiano es uno de los pilotos que está en la órbita de MotoGP para 2027 como posible recambio de Di Giannantonio si este abandona definitivamente el Pertamina Enduro VR46 para fichar por KTM.