Davide Tardozzi, jefe de Marc Márquez, se rinde al 'efecto Valentino Rossi': "Conseguía que hasta las abuelas vieran MotoGP"

No existe quien pueda discutir el hecho de que Valentino Rossi es aún uno de los rostros más relevantes dentro del motociclismo. Y eso, a pesar de que hace ya casi cinco años del momento en el que puso punto y final a su etapa como piloto de MotoGP. 'Il Dottore' fue el culpable de que el campeonato alcanzase una visibilidad nunca antes vista, y logró mover masas amarillas en cada circuito que pisaba. Una ausencia que ahora se nota, tal y como apunta Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo Team, equipo para el que pilota el mayor archienemigo de 'Vale', Marc Márquez.

Un claro ejemplo de lo relevante que es aún Valentino es que cada una de sus reapariciones siguen generando expectación. Propietario de un equipo de MotoGP que lleva su nombre, hizo acto de presencia en la anterior cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde los fans gritaban su nombre cada vez que las cámaras le enfocaban. Tampoco pasó desapercibido su último entreno en moto, en Misano, junto a sus pupilos de la VR46 Riders Academy.

Valentino Rossi se subió de nuevo a una moto en Misano / 'X'

Pese a que Italia ha visto nacer grandes estrellas en los últimos años, especialmente con el bicampeón Pecco Bagnaia, o este año con el líder Marco Bezzecchi, la marcha de Rossi ha generado una bajada en la popularidad del deporte en el país. "En los últimos años hemos perdido cuota de mercado en Italia", decía el 'jefazo' en una charla con 'SpeedWeek'.

Davide no se atreve a generalizar con el resto del mundo, pero tiene claro que al menos en su país, el mítico dorsal '46' dejó un vacío difícil de llenar. "No puedo decir nada sobre otros países. Que ya no tengamos a Valentino Rossi es un problema. Valentino Rossi era una estrella, incluso un héroe para las abuelas. Él conseguía que vieran MotoGP", expresaba.

La pérdida de fans... ¿por la ausencia de carreras en abierto?

Es una realidad que el motor, en general, atraviesa un momento complicado a nivel de popularidad. Y Tardozzi tiene claro que otro de los factores clave es que no se puede ver en abierto, y que los aficionados tienen que pagar sus cuotas mensuales y anuales en vez de verlo gratis, como había sucedido en otras épocas. "Está claro que la televisión de pago no ayuda. Ahora bien, este mundo tiene que sobrevivir y las cadenas de pago aportan mucho dinero, así que los organizadores tienden a ir en esa dirección", defendía."No sé cómo evolucionará esto con los nuevos propietarios, ni cómo querrán comercializar el campeonato. Creo que no se puede dar marcha atrás en lo que respecta a la televisión de pago", lamentaba sobre el tema.

A nivel de ventas, la Fórmula 1 suele llenar las gradas en cada uno de los trazados en los que aterriza. Y eso que los precios son mucho más elevados que los que se manejan en los circuitos que acogen el mundial de motociclismo. Un factor clave podría ser el aterrizaje del campeonato en medio de grandes ciudades. Algo que de momento, en MotoGP es imposible. "Me sorprende ver los precios de las entradas en la F1 y aun así, las gradas están llenas desde el viernes por la mañana. Eso me hace pensar que en algún punto estamos cometiendo errores. Pero también es evidente que MotoGP no puede ir a Las Vegas, Dubái o Montecarlo. En nuestro caso, ciertas cosas son muy diferentes y tenemos que pensar mucho más en la seguridad. Eso marca una gran diferencia", señalaba.