Davide Tardozzi, jefe del Ducati Lenovo, advierte: "Cuando Márquez vuelva a estar en forma, sabremos cómo terminarán las carreras"

El de Balaton Park (Hungría) fue un fin de semana muy especial para el Ducati Lenovo. Consiguieron su victoria número 100 en la categoría y, por primera vez desde el GP de Japón de 2025, uno de sus dos pilotos consiguió la victoria. Fue Marc Márquez, quien dio la casualidad que también logró su centenario en el mundial. Todo en el año del centenario de Bogo Panigale. Por otro lado, Pecco Bagania también se subió al cajón, por lo que la del domingo terminó en jornada redonda. Y Davide Tardozzi, jefe del equipo italiano, se pronunció al respecto.

"100 es un número importante, una gran combinación. Las 100 victorias de Ducati. Las 100 victorias de Marc, que son tantas para un piloto, y los 100 años de Ducati, espero que también alcancemos los 100 campeonatos, aunque creo que ya no estaré aquí", dijo Tardozzi tras la carrera en Hungría, tal y como recoge 'Motorsport'.

La realidad es que la fecha en suelo húngaro era una de las citas marcadas en rojo por el nueve veces campeón. No es ningún secreto que el '93' se siente mucho más cómodo en trazados con mayor número de curvas hacia la izquierda... y es el caso de Balaton, donde 10 de las 17 se inclinan hacia ese sentido. Algo que gana especial relevancia si recordamos que hace menos de un mes fue intervenido precisamente del hombro y pie derecho, y precisamente inclinarse hacia el otro lado da un respiro a nivel de exigencia física.

La realidad es que el propio Marc reconoció que las características del trazado ayudaron, porque aún se fatiga más de lo normal. Debe seguir recuperándose. Y cuando lo haga, desde Ducati tienen claro que volverá a dar guerra. Aunque admiten no esperar el resultado del fin de semana. "Dominar de esta manera, con la pole position, victoria y récord de pista el sábado, victoria y récord de pista el domingo... Tengo que ser honesto, no, no me lo esperaba", dijo Davide.

Marc Márquez celebra su victoria número 100 / Boglarka Bodnar / EFE

"Por eso amamos a Marc: porque nunca deja de sorprendernos. Dicho esto, sabemos que lo más importante para él es volver al 100%. Porque a pesar de todo, no lo está. A pesar de la victoria, no está al 100%. Para nosotros, lo más importante es, carrera a carrera, que recupere su mejor condición física", dijo el italiano.

Apuntó el mayor de los Márquez que ahora llegarán dos fines de semana complicados en Brno y Assen, dos trazados exigentes a nivel físico, especialmente cuando un piloto regresa de una lesión. "Creo que Marc habla de lo que siente físicamente. Luego, otro Marc le dice: 'Puedes hacerlo aún mejor'. Así que creo que dice la verdad. Pero también es cierto que mentalmente puede manejar situaciones que otros probablemente no podrían. Y eso le da aún más mérito a este piloto", opinó Tardozzi.

¿Piensan en el título?

Con el 'KO' de los tres primeros clasificados en la lucha por el título mundial, tras la caída múltiple en Balaton Park, el de Cervera ya se encuentra a 72 puntos del líder... y eso que el viernes pasado se encontraba a 102. Pero el título no parece ser una prioridad en el box rojo. "Ya lo pensaremos más tarde. Ahora mismo, repito, queremos que vuelva a estar en plena forma. Porque Marc está increíblemente cansado", dijo el 'jefazo'.

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Son conscientes del piloto que es Marc y de lo difícil que es frenar a alguien con este instinto. "Todavía tiene algunos problemas, así que lo más importante es que vuelva a estar en forma. Entonces, ya sabemos quién es Marc, lo conocemos. Así que cuando vuelva a estar en forma y tengamos una moto competitiva, sabremos cómo terminarán las carreras", terminó diciendo.