Davide Tardozzi, jefe de Ducati, confirma las dudas: "Estoy seguro de que Márquez no está bien"

El fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos terminó siendo un calco de lo que fueron las dos carreras anteriores en Tailandia y Brasil: dominio absoluto de Bezzecchi y Aprilia, con la diferencia de que esta vez se unió a la fiesta Jorge Martín. Mientras, los pilotos de Ducati trataron de sobrevivir y salvar los muebles. Fabio Di Giannantonio se mostró muy sólido durante el fin de semana, pero una vez más, pilotos como Pecco Bagnaia y Álex Márquez evidenciaron que la GP26 empieza a verse seriamente amenazada por la RS-GP. Se quejaron de cómo gestiona la moto el neumático trasero. De hecho, ni Marc Márquez pudo obrar milagros en una de sus pistas favoritas. Y Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo, tiene claro el por qué de todo lo sucedido en COTA.

Señaló el '93' en el post de Estados Unidos que la realidad es que la Ducati ha evolucinado, sí. Pero lo ha hecho mucho más la Aprilia. "No estamos peor que el año pasado, pues estamos mejorando nuestros cronos de 2025 allí donde vamos; simplemente, Aprilia está mejor", expresaba el '93' ante los micrófonos de DAZN.

COTA, uno de los trazados donde Márquez más ha ganado y que se le ha resistido en 2026 / Europa Press

De momento, nada está teniendo que ver el 2026 de Márquez con el 2025. Entones se hizo con once victorias y otros cuatro podios que lo llevaron a ganar el mundial cinco citas antes de la clausura en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Pero la buena inercia se vio frenada por una lesión en el hombro derecho. Se perdió lo que restó de temporada, volvió a pasar por el quirófano y todo el mundo le apuntaba como favorito tras recuperarse. Los test de pretemporada también fueron positivos. Pero la realidad es que, en el inicio de este curso, Marc también ha confesado que sigue recuperándose de la lesión, que aún afecta a su forma de pilotar.

Davide Tardozzi se sinceró sobre la situación del nueve veces campeón y la fábrica de Borgo Panigale tras la carrera en Texas. Tiene claro que Márquez aún no está al 100 por 100 y también es consciente de que la fábrica italiana debe ponerse las pilas. "En mi opinión, Marc aún no está al 100 por 100", comenzó diciendo a 'Sky Sport MotoGP'. "En el momento en que adelantó a Raúl Fernández y se colocó delante de Pecco y de Enea Bastianini, en 5-6 vueltas recortó ocho décimas. Esto significa que, cuando está bien, es capaz de mantenerse al frente. Marc es Marc", continuaba apuntando.

"Si me piden un porcentaje… es como tirar los dados. No puedo decirlo, pero estoy seguro de que no está bien. Lo que pasó en Indonesia todavía tiene consecuencias. Aún no está bien", decía el italiano.

"Aprilia ha ganado siete u ocho décimas, nosotros una o dos"

Es una evidencia que Aprilia se ha convertido en una amenaza real en el reinado de Ducati, que se ha llevado todos los títulos mundiales desde 2022. Sin embargo, Tardozzi apuntó los problemas que tienen en realidad, de los que son plenamente conscientes. "Di Giannantonio y Bagnaia han dicho claramente que no conseguían gestionar el neumático trasero. Dependían demasiado de la goma trasera, el desgaste era demasiado alto, y en un momento dado ya no podían pilotar", señalaba.

En Borgo Panigale están muy sorprendidos con la velocidad de la RS-GP26. "Aprilia ha mejorado muchísimo. Si miramos los datos y comparamos entre el año pasado y este, ellos han ganado siete u ocho décimas. Nosotros, una o dos. Es un incremento impresionante", apuntó Davide al medio italiano. "Tenemos que darnos prisa. Esperamos algo de los ingenieros. Estoy seguro de que Gigi [Dall'Igna] es el primero en no estar contento con esta situación. Tenemos que trabajar en ello, y esperamos aportar mejoras ya en Jerez", terminaba diciendo.