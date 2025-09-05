David Muñoz presenta credenciales en el Circuit

El argentino Valentín Perrone (1.47.584) firmó el mejor tiempo de la practice de Moto3 en la que David Muñoz firmó una gran vuelta final para colocarse segundo y presentar sus credenciales en el Gran Premio de Catalunya. El líder del mundial, José Antonio Rueda, que había marcado la pauta en la primera sesión, tuvo que conformarse con el octavo mejor tiempo; con el segundo clasificado del campeonato, Ángel Piqueras, decimoquinto y fuera de la Q2.

El español David Almansa marcó el primer tiempo de referencia de la sesión con su 1:48.74, con otras dos Honda, las de Furusato y Adrián Fernández, entre los cinco primeros. Rueda se lo tomaba con calma, progresando poco a poco, mientras Máximo Quiles, tras su dura caída en la FP1, se sobreponía al dolor cervical para colocarse en la zona alta de la tablas de tiempos, poco antes del primer paso por garajes.

Precisamente los dos se vieron implicados en un incidente que pasará a ser investigado tras la sesión, cuando Rueda se cruzó en la pista al salir del pit-lane, complicando la trazada del piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team.

El 'statu quo' se mantuvo sin grandes cambios prácticamente hasta el tramo final de la sesión y fue el propio Almansa el que mejoró su tiempo, marcando un 1:47.865 que le ratificaba al frente de la tabla de tiempos. Fue Perrone, aprovechando el rebufo de Quiles, el primero en desbancar al piloto español del Leopard.

Desenlace loco

Más atrás, Rueda buscaba progresar desde la undécima posición con Ángel Piqueras, segundo clasificado del campeonato, se colocaba a su estela, escoltados por un nutrido grupo de pilotos. Al final, el que sacó provecho del lío fue David Muñoz que pasó de estar fuera de Q2 a ser segundo con un gran 1:47.680 con el que relegó a Almansa a la tercera plaza. Perrone se mantuvo al frente con un 1:47.584.

El líder del mundial tuvo que conformarse con la octava plaza tras su trabajo en las últimas vueltas. Más atrás quedó Ángel Piqueras, decimoquinto al ser cancelada su última vuelta, lo que propició el pase de Álvaro Carpe, compañero de equipo de Rueda, que se había quedado fuera de Q2 por apenas unas décimas.