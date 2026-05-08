David Muñoz encabeza la práctica oficial

El español David Muñoz (KTM) ha encabezado la práctica oficial del Gran Premio de Francia de Moto3 que se ha disputado en el circuito 'Bugatti' de Le Mans.

Muñoz, que regresó a la competición en España tras su grave lesión en la pierna izquierda, ha marcado un mejor tiempo de 1:40.211, apenas 14 milésimas de segundo más rápido que su compañero de equipo David Almansa y con 85 milésimas sobre el hispano argentino Marco Morelli (KTM).

El líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), acabó en la octava posición y por tanto en la Q2, mientras que el segundo clasificado del mundial, el español Álvaro Carpe (KTM), se quedó fuera de la misma al ser decimoséptimo.

No tardó demasiado en producirse la primera noticia destacada, pues el líder del campeonato, Máximo Quiles, se fue por los suelos a las primeras de cambio en la curva seis, aunque pudo recuperar la moto y regresar a su taller para reparar los daños, pero su rendimiento posterior se vio afectado por este motivo.

En esa misma curva se fue por los suelos Carpe, con el irlandés Casey O'Gorman (Honda), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y el italiano Guido Pini (Honda), protagonizando sendas caídas en varios puntos del trazado.

Pini fue el más perjudicado de todos ellos, pues al llegarse a los nueve minutos finales continuaba en su taller esperando la reparación completa de su moto y sin un tiempo de referencia que le otorgase un puesto en la clasificación.

En esos minutos iniciales el mejor tiempo lo protagonizó David Almansa (KTM), que rodó en 1:40.918 en su sexta vuelta, perseguido por los también españoles David Muñoz (KTM) y Álvaro Carpe, que logró su registro justo una vuelta antes de irse por los suelos.

Máximo Quiles, autor de la 'pole position' en 2025 en este escenario, regresó rápido a pista y en su primera vuelta lanzada ascendió hasta la duodécima plaza con un tiempo de 1:41.539, a poco más de seis décimas de segundo del registro de Almansa, que una vuelta más tarde mejoró en un par de décimas de segundo, 1:41.382.

Hubo numerosas cancelaciones durante la sesión, casi todas ellas por exceder los límites de la pista o acortar en los puntos más críticos del trazado francés, lo que propició que no hubiese muchas variaciones en la tabla de tiempos hasta que los pilotos entraron en sus talleres para hacer el último cambio de neumáticos.

Ya en los ocho minutos finales fue nuevamente David Almansa el que comenzó a marcar parciales de vuelta rápida en todos los sectores del circuito para rebajar su mejor tiempo hasta 1:40.607, que era tres décimas de segundo más rápido que su anterior tiempo, pero no paró ahí su rendimiento pues en el siguiente giro lo rebajó hasta 1:40.342.

A David Almansa le desbancó de la primera posición su propio compañero de equipo, el también español David Muñoz, que rodó en 1:40.244 en su primera vuelta lanzada, y 1:40.211 en la siguiente, en tanto que en otro punto del circuito se iba por los suelos el español Adrián Cruces (KTM).

Nadie pudo batir el registro de David Muñoz y tras su estela lograron el pase a la segunda clasificación directa David Almansa, Marco Morelli, Hakim Danish, Brian Uriarte, Adrián Fernández, Scott Ogden, Máximo Quiles, Veda Pratama, Valentín Perrone, Joel Kelso, Matteo Bertelle, Jesús Ríos y Eddie O'shea.

Entre los protagonistas destacados de la categoría que no consiguieron entrar en la Q2, estuvieron el italiano Guido Pini, el finlandés Rico Salmela, el japonés Ryusei Yamanaka o los españoles Álvaro Carpe, Joel Esteban y Adrián Cruces.