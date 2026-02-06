David Muñoz, ante las críticas que lo acusan de agresivo en pista : “Todos los que quieren ganar van a luchar por lo suyo”

David Muñoz es uno de esos pilotos que definen carreras. El andaluz posee una explosividad y velocidad que, combinadas con su buen hacer en la lucha cuerpo a cuerpo, lo convierten en uno de los claros candidatos al título de Moto3. Con cuatro temporadas de experiencia a las espaldas, el piloto de Brenes (Sevilla) es ya uno de los más veteranos a la categoría, por lo que este año espera estar de lleno en la pelea.

No lo tendrá fácil tras varios meses alejado de las pistas. El sevillano sufrió un fuerte accidente durante el Gran Premio de Indonesia de la pasada temporada, en el circuito de Mandalika, tras una colisión con Adrián Fernández en los últimos compases de la carrera que acabó provocando una bandera roja. La peor parte de la llevó el andaluz, quien se fracturó el fémur de la pierna izquierda y tuvo que ser intervenido hasta en tres ocasiones y se perdió los últimos cuatro GP's de la temporada.

En una entrevista reciente con uno de sus patrocinadores, Pont Grup, explicó cómo se encuentra tras una larga travesía de recuperación. “La verdad es que ahora me encuentro bastante bien, después de muchos días difíciles para mí. He pasado por tres operaciones y la situación se ha complicado más de lo esperado", relataba.

Por ahora se encuentra retomando sus rutinas de entrenamiento para llegar de la mejor forma posible al inicio del Mundial, que se producirá el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo en Buriram (Tailandia). "Era importante volver a subirme a la moto antes de terminar el año. A partir de ahí, confío en que la evolución siga siendo positiva”, expresó.

El cuerpo a cuerpo es uno de sus puntos fuertes en su estilo de pilotaje, pero también ha terminado por acarrearle problemas y muchas críticas. ‘‘Es cierto que en años anteriores he tenido un historial en el que he cometido algunos errores con otros pilotos; siempre lo he aceptado e intentado aprender de ello", se sinceraba sobre este aspecto. "Este año también he cometido algunos errores, pero lo de ser un piloto agresivo o de adelantar fuerte creo que es algo normal en todos los pilotos. Todos los que quieren ganar van a luchar por lo suyo", decía.

La temporada pasada, Muñoz firmó por el equipo Intact por tres años, con la esperanza de luchar por el mundial de Moto3 en 2026 y luego subir a Moto2 con la misma estructura. "Creo que después de la lesión, es importante para mí este año intentar luchar por el Mundial y saber que puedo conseguirlo, con el objetivo de llegar a Moto2 como campeón del mundo. Ojalá que así sea”, decía sobre sus objetivos a corto y largo plazo.

Una categoría muy disputada

Pero, ¿quiénes serán sus rivales para este año? El andaluz lo tiene claro. “Creo que habrá cuatro o cinco pilotos que somos los que estamos ahí todos los años. Carpe, Máximo, Almansa, mi compañero, que también estará por ahí, y Adrián Fernández. Uriarte es nuevo en la categoría y creo que también luchará en algunas carreras”, sentenciaba.