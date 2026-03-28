David Alonso vuela en Austin y firma su primera pole con récord histórico

El hispano-colombiano David Alonso hizo historia este sábado en el Gran Premio de Estados Unidos al conseguir su primera pole position en Moto2, y además hacerlo a lo grande, con récord absoluto del Circuito de las Américas.

El piloto de Kalex paró el crono en 2:05.203, rebajando de forma notable el anterior registro que había marcado su propio compañero Daniel Holgado horas antes con un 2:05.814. Un golpe sobre la mesa que confirma su crecimiento en la categoría.

La jornada comenzó marcada por el susto de Ayumu Sasaki, que sufrió una caída en la curva tres que obligó a sacar la bandera roja antes de que ningún piloto hubiera marcado tiempo. Tras la limpieza de la pista, la sesión se reanudó con normalidad y el japonés pudo reincorporarse.

En esa primera fase, Holgado fue quien marcó el ritmo, llegando a establecer el récord provisional que le daba el pase a la Q2 junto a nombres como Ángel Piqueras, Álex Escrig o Arón Canet.

Ya en la lucha por la pole, la igualdad fue máxima en los primeros compases. Alonso López llegó a colocarse en cabeza con un 2:05.478, pero todo cambió cuando David Alonso cruzó meta en su vuelta rápida definitiva.

El hispano-colombiano firmó un giro perfecto que nadie pudo igualar. Ni siquiera los intentos finales de Holgado ni el empuje de rivales como Barry Baltus, que terminó segundo a 144 milésimas, o el propio Alonso López, tercero.

La sesión también dejó más caídas, como la de Iván Ortolá en la Q2 o el incidente entre Baltus y Adrián Huertas, que acabaron por el suelo en la curva doce en los minutos finales.

Con todo decidido, David Alonso saldrá por primera vez desde la primera posición, acompañado en la primera fila por Baltus y Alonso López. Por detrás arrancarán Piqueras, Celestino Vietti y Senna Agius, mientras que la tercera línea la formarán Álex Escrig, Izan Guevara y Collin Veijer.

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Un paso más en la progresión de un Alonso que ya no solo promete, sino que empieza a confirmar su candidatura a grandes cosas en Moto2.