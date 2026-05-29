David Alonso, ante el reto de MotoGP: "Conocer a Márquez me dejó más en ‘shock’ que ganar el campeonato"

Tan importante es ser un brillante piloto en pista como crear un icono que pueda conectar con el público. Y David Alonso (Madrid, 2006) lo tiene claro. El piloto madrileño, que corre bajo la bandera colombiana en honor a su madre, es uno de los 'riders' con mayor apoyo en el Mundial de MotoGP, y eso que aún está en Moto2.

El piloto del Aspar Team hizo historia en la temporada 2024, al proclamarse campeón del mundo de Moto3 y romper el récord absoluto de victorias en una sola temporada (14 triunfos en 20 carreras), superando la marca histórica que ostentaba Marc Márquez, con quien, por cierto, mantiene una brillante relación.

Es muy posible que el próximo curso corra contra él. Se rumorea que podría dar el salto a la categoría de MotoGP de la mano del equipo oficial de Honda. Pero por el momento, toca centrarse en el curso actual. Sobre todo esto y mucho más se sinceró en una charla con SPORT.

En 2024, firmaste una temporada increíble con 14 victorias. Hiciste creer que ganar un título de Moto3 es fácil… ¿qué sientes al echar la vista atrás?

Yo traté de disfrutarlo mucho, pero sí que con el tiempo también lo valoras más porque te das cuenta de que no es fácil, y que no se hace tampoco todos los días, y luego te sirve para tener un poco ese salvavidas cuando estás un poco perdido, recuerdas qué hacías cuando salían las cosas bien o qué actitud ponías o a qué cosas le dabas importancia.

¿Es la adaptación a Moto2 tan complicada como todo el mundo dice?

La moto cambia mucho. Hasta Moto3, vas subiendo de categoría como paso a paso, es decir, cambias de moto pero son saltos pequeños y de Moto3 a Moto2 es como un salto muy grande. Es un choque, y entonces por eso quizás cuesta un poco más, por el tema de que la moto cambia mucho. Al final pues bueno, es un proceso, tienes que adaptarte.

A nivel físico, ¿cambia mucho la preparación?

Sí, cambia la preparación, tienes que estar más fuerte, pesar más. Luego, el estilo de pilotaje también cambia bastante de lo que te enseñan en Moto3 a como es en Moto2. También está el tema de que hay mucha igualdad, y que las distancias entre uno y otro son muy ajustadas.

Ser campeón en el pasado te sirve para tener un poco ese salvavidas cuando estás perdido, recuerdas qué hacías cuando salían las cosas bien o qué actitud ponías o a qué cosas le dabas importancia David Alonso — Piloto de Moto2 para el Aspar Team

Partías con las expectativas de ser uno de los favoritos al título. ¿Notas la presión?

Al final hay que vivir con ello, y hay muchos favoritos, porque hay mucha igualdad, lo importante es que tú mismo tengas confianza. Pero yo creo que al final es no coger ese papel de favorito, porque nunca sabes cómo va a empezar la temporada o qué va a pasar, entonces tienes que dejar que las cosas vengan.

Tienes un compañero de equipo fuerte. ¿Qué puede aprender de ti Dani Holgado y qué puedes aprender tú de él?

Sí, al final está muy bien para tener nivel en el equipo, para que el equipo le venga mejor para los resultados. Somos muy diferentes, me refiero en el pilotaje… aunque bueno, fuera también, pero en el pilotaje sobre todo. Entonces, eso está bien porque puedes mirar los datos y en ese sentido ayuda, porque si los dos fuésemos iguales pues quizá no habría tanto que comparar, pero siendo de esa manera pues quizá pueda ayudar más.

El ruido sobre tu futuro en MotoGP, con rumores de que podrías subir, ¿complica las cosas en pista en el presente?

Sí, es parte del juego. No es solo ir rápido en la moto, es también saber hablar o saber meterte en tu burbuja e intentar estar en ella metido. Yo creo que está muy bien el presente, muy bien el aquí y el ahora, y al final cuando te subes a la moto, tienes que estar en el día de hoy, y luego lo otro ya viene solo.

¿Te ves preparado para dar el salto?

Nunca sabes bien si estás preparado o no. Al final lo mejor que puedes hacer es, en el sitio en el que estás ahora, donde sí que sabes que estás preparado, intentar ser lo más profesional que puedas, lo más competitivo para que te ayude a luego que estés preparado para el salto.

En Tailandia sufriste un accidente escalofriante. ¿Cómo recuerdas aquel momento y cómo te vuelves a montar en la moto después de algo así?

Sí, a veces pasas miedo o tienes dudas, pero porque nadie se quiere hacer daño. Luego sí que es verdad que enseguida quieres volver. Yo me acuerdo cuando era pequeño con mi padre, que siempre cuando me caía siempre me decía que me tenía que levantar y al menos darme una vuelta y ya parase, pero que no caerme y parar. Vuelves, y quizá la primera vez que pasas por el mismo sitio te cuesta un poco, pero conforme vas pasando pues se te va yendo.

Te has quedado a las puertas del podio en las cuatro carreras que has podido disputar pero has demostrado gran ritmo y velocidad. ¿Qué falta para subirte al cajón?

Sí, al final si no ha pasado es porque han faltado detallitos en momentos clave, donde no he estado concentrado, donde se te ha escapado algo que ha hecho que no estés, entonces eso pues se trabaja y al final la categoría cuando compites al máximo nivel, cuando fallas en algún detallito no perdonas, entonces aunque lo estés haciendo muy bien, tienes que cuidar todos los detalles y yo creo que por eso ha faltado.

¿Físicamente cómo estás?

Ahora muy bien creo, de como estaba en Francia a ahora muy bien, pero bueno todavía no a 100%.

Tu relación con Marc Márquez también es muy buena. ¿Recuerdas la primera vez que hablaste con él?

Sí, mucho. Lo recuerdo muy bien. Fue en 2021, cuando gané la Red Bull Rookies Cup en Aragón. Salí con mi mecánico del circuito y viene un coche Honda, con los cristales tintados, y se paró delante y bajó la ventanilla. Era Marc Márquez. Yo en ese momento no sabía ni hablar, es como que le quería decir algo y no podía. Me dejó eso más en ‘shock’ que el campeonato que gané horas atrás, y me acuerdo de ese momento. Fue bueno, fue bueno.

La primera vez que vi a Marc Márquez no sabía ni hablar, le quería decir algo y no podía. Me dejó eso más en ‘shock’ que el campeonato que gané horas atrás David Alonso — Piloto de Moto2 para el Aspar Team

¿Algo que hayas podido aprender de él?

Sí, sobre todo el hambre que tiene por ganar. Esas ganas de, aunque sea en los entrenos, de querer hacerlo bien con la edad que tiene, con todo lo que ha logrado y que siga así... yo creo que es lo que más destaca.

Pareces una persona muy humilde y muy tranquila, ¿cómo es David Alonso fuera de los circuitos? ¿Qué es lo que hace en su tiempo libre?

Bueno, sí, tranquilo soy. Muy nervioso no me pongo [ríe]. Y luego me gusta el deporte. Así como estar muy quieto tampoco, quieto me refiero en el sofá. Pero sí, practicar deporte me gusta. Y luego, me gusta estar mucho tiempo fuera de casa, pero luego la familia la disfruto cuando estoy, y entonces también pasar rato con ellos y con los amigos, que estoy mucho fuera de casa.

A mí siempre me ha gustado tratar de conectar con la gente, en el sentido de que no te sigan por lo que ganas, sino por cómo eres... que no solo te sigan cuando has ganado una carrera, y yo eso intento conseguirlo siendo persona David Alonso — Piloto de Moto2 con el Aspar Team

¿A nivel personal has cambiado mucho cuando empezaste en esto? ¿A nivel de círculo personal mantienes los mismos amigos?

Sí, eso creo que es importante. Al final también vas sumando, vas conociendo a gente que puede ser interesante, pero los de siempre también están ahí, eso también es clave.

Parece que la gente conecta mucho contigo, ¿sientes ese calor en la afición?

Bueno, a mí siempre me ha gustado tratar de conectar con la gente, en el sentido de que no te sigan por lo que ganas, sino por cómo eres, es decir, que no solo te sigan cuando ha ganado una carrera, y yo eso intento conseguirlo siendo persona, y tratando de transmitir también los valores en la pista, y tratar un poco de no ser solo como piloto, sino que sea persona también.

Si estuvieras en el lugar de Marc, que ha ganado tantas cosas, y con tanta superación y tal, ¿qué harías? ¿te retirarías? ¿te quedarías?

Quién sabe... porque es difícil también, que igual llegas a esa situación, igual ahora dices que no y lo dejarías. No sé, es difícil decirlo. A ver, a mí me gusta mucho la moto, igual seguiría también, pero es difícil, porque no es fácil por lo que ha pasado.

A aquel David que debutó en Misano en 2021 y terminó último entre lágrimas en su primera carrera en el mundial. ¿Qué le dirías ahora?

Lo recuerdo, lo tengo grabado. Ahí yo lo veía todo muy negro, entonces le pediría calma, y le diría que al final todo lleva su tiempo. Al final, las cosas van saliendo, pero hay veces que también vienen bien esos choques de la vida para seguir avanzando. Pero bueno, también le diría que estoy orgulloso de cómo ha ido creciendo.

Y luego si algún día subes a MotoGP, ¿crees que te puede llegar a cambiar?

No, intentaré que los cambios sean a bien y tratar de ser igual. Y sí, igual hay cosas que hacías que igual no puedes hacer por la situación o por circunstancias, pero tratar de ser el mismo.