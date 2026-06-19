David Alonso se apunta el mejor tiempo en la práctica oficial

El hispanocolombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, se convirtió en el referente de la práctica oficial para el Gran Premio de la República Checa de Moto2, al ser el más rápido, por delante del checo Filip Salac (Kalex) y del líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex).

Alonso logró un mejor tiempo al principio de la sesión de 1:58.511 que ninguno de sus rivales pudo batir y que le bastó para entrar en la segunda clasificación como el más rápido de la categoría.

La primera baja del fin de semana la protagonizó el español Alonso López (Kalex), quien sufrió una caída por la mañana, en la tanda libre, y, como consecuencia del percance, fue declarado 'no apto' para el resto del fin de semana.

Ya en la práctica oficial, y casi a las primeras de cambio, el belga Barry Baltus (Kalex) sufrió una fuerte caída que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja cuando en la tabla de tiempos era el campeón del mundo de Moto3, el hispanocolombiano David Alonso (Kalex), el que mandaba con un registro de 1:58.511.

En tanto, el líder del mundial, 'Manugas' González, no atravesaba su mejor momento, en la novena posición, con su rival más directo, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), séptimo, separados por apenas unas milésimas de segundo entre ellos.

Si por la mañana el campeón del mundo de Moto3 en 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), había conseguido una muy buena clasificación -quinto-, por la tarde no tuvo tanta suerte y acabó por los suelos, en la curva once, cuando buscaba mejorar su tiempo más rápido, aunque ya por entonces era sexto.

En todo momento fue el registro de David Alonso el que marcó las referencias a todos sus rivales, con 1:58.511, sabedores o esperanzados en todos los equipos de que en los minutos finales la situación tenía que modificarse radicalmente con el último cambio de neumáticos.

Pero no fue así, y David Alonso acabó siendo el más rápido de la práctica oficial, por delante del ídolo local, Filip Salac, el líder del mundial Manuel Gonzalez, Daniel Holgado, Senna Agius, Alex Escrig, Izan Guevara, Collin Veijer, Iván Ortolá, José Antonio Rueda, Taiyo Furusato, Zonta Van den Goorbergh, Joe Roberts y Celestino Vietti, que fueron quienes entraron en la segunda clasificación directa.