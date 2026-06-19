Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jorge SalinasPractice MotoGPFlorentinoBalizaLamineLopeteguiDónde ver Mundial 2026Horarios MotoGPMundial 2026CiclistasGonzalo BernadosVolta Catalunya femeninaEtapa 3 Tour de SuizaClasificación Tour de SuizaMercado de fichajesTopuriaPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026Sabadell - ZamoraHorario BadosaPadre MessiCuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Programa Diamond LeagueCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Moto2

David Alonso se apunta el mejor tiempo en la práctica oficial

El hispanocolombiano se impuso durante los primeros compases de la sesión y dominó por delante de Filip Salac y el líder del mundial, Manuel González

David Alonso, el más rápido del viernes en Brno

David Alonso, el más rápido del viernes en Brno / Dani Barbeito / SPO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El hispanocolombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, se convirtió en el referente de la práctica oficial para el Gran Premio de la República Checa de Moto2, al ser el más rápido, por delante del checo Filip Salac (Kalex) y del líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex).

Alonso logró un mejor tiempo al principio de la sesión de 1:58.511 que ninguno de sus rivales pudo batir y que le bastó para entrar en la segunda clasificación como el más rápido de la categoría.

La primera baja del fin de semana la protagonizó el español Alonso López (Kalex), quien sufrió una caída por la mañana, en la tanda libre, y, como consecuencia del percance, fue declarado 'no apto' para el resto del fin de semana.

Ya en la práctica oficial, y casi a las primeras de cambio, el belga Barry Baltus (Kalex) sufrió una fuerte caída que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja cuando en la tabla de tiempos era el campeón del mundo de Moto3, el hispanocolombiano David Alonso (Kalex), el que mandaba con un registro de 1:58.511.

En tanto, el líder del mundial, 'Manugas' González, no atravesaba su mejor momento, en la novena posición, con su rival más directo, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), séptimo, separados por apenas unas milésimas de segundo entre ellos.

Si por la mañana el campeón del mundo de Moto3 en 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), había conseguido una muy buena clasificación -quinto-, por la tarde no tuvo tanta suerte y acabó por los suelos, en la curva once, cuando buscaba mejorar su tiempo más rápido, aunque ya por entonces era sexto.

En todo momento fue el registro de David Alonso el que marcó las referencias a todos sus rivales, con 1:58.511, sabedores o esperanzados en todos los equipos de que en los minutos finales la situación tenía que modificarse radicalmente con el último cambio de neumáticos.

Noticias relacionadas y más

Pero no fue así, y David Alonso acabó siendo el más rápido de la práctica oficial, por delante del ídolo local, Filip Salac, el líder del mundial Manuel Gonzalez, Daniel Holgado, Senna Agius, Alex Escrig, Izan Guevara, Collin Veijer, Iván Ortolá, José Antonio Rueda, Taiyo Furusato, Zonta Van den Goorbergh, Joe Roberts y Celestino Vietti, que fueron quienes entraron en la segunda clasificación directa.

TEMAS

Añádenos en Google