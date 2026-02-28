David Almansa 'remata' la jornada con la 'pole' y un nuevo récord

David Almansa (KTM), ha 'rematado' la jornada de clasificaciones con la 'pole position' para el Gran Premio de Tailandia de Moto3 y con un nuevo récord absoluto del circuito de Buriram.

Almansa, que suma la tercera 'pole position' de su carrera deportiva, marcó un nuevo récord absoluto de Moto3 al rodar en 1:40.088, batiendo el anterior registro, que estaba en poder del español José Antonio Rueda (KTM) desde el pasado año con un registro de 1:40.350.

El británico Eddie O'Shea (Honda) fue la referencia inicial en la primera clasificación al rodar con 1:41.856 y tras su estela se colocaron el australiano Joel Kelso (Honda), el italiano Matteo Bertelle (KTM) y el español Adrián Cruces (KTM), al que luego superó su compatriota David Muñoz (KTM), a pesar de no estar plenamente recuperado de su lesión del pasado año en la pierna izquierda.

Todavía con tiempo para un segundo intento de vuelta rápida Kelso se encaramó a la primera plaza, seguido por el finlandés Rico Salmela (KTM), el neozelandés Cormac Buchanan (KTM) y Eddie O'Shea, lo que a priori dejaba fuera a David Muñoz.

Pero en la última vuelta el malasio Hakim Danish (KTM) sorprendió a todos al lograr el mejor tiempo (1:41.476), seguido 'in extremis' por David Muñoz, Joel Kelso y Rico Salmela, que son los pilotos que pasaron a la segunda clasificación.

Ya en la segunda clasificación muchos pilotos esperaron pacientes en sus talleres a que salieran los más rápidos de la categoría, con mención especial a David Almansa (KTM), el mejor de la primera jornada en Buriram, si bien fue Máximo Quiles (KTM) el primer referente con 1:41.613 y rodando completamente en solitario.

Tras su estela se situaron el argentino Marco Morelli (KTM) y el debutante Jesús Ríos (Honda), pero en el siguiente paso por línea de meta el indonesio Veda Pratama (Honda) se puso líder, superado casi de inmediato por Álvaro Carpe (1:40.518) y Adrián Fernández (1:40.967), además de por Quiles.

David Almansa, tras un primer intento fallido, ascendió hasta la segunda posición con un tiempo de 1:40.841, entre Álvaro Carpe y Adrián Fernández y pocos instantes después casi todos los pilotos decidieron entrar en sus talleres para proceder al cambio de neumáticos.

En tanto que, en pista, sufría una caída en la curva doce el argentino Valentín Perrone (KTM), aunque no se llegó a parar su moto y pudo entrar rápidamente en su taller para reparar los daños.

El último intento produjo cambios en el orden de la clasificación, pues David Almansa se encaramó a la primera posición al batir el récord absoluto de la categoría al rodar en 1:40.088, que le daba una ventaja de más de cuatro décimas de segundo sobre Álvaro Carpe y ya más de seis décimas de segundo sobre Adrián Fernández.

Así, la primera fila fue íntegramente española, formada por Almansa, Carpe y Fernández, con Máximo Quiles, Veda Pratama y David Muñoz en la segunda fila, por delante del japonés Ryusei Yamanaka (KTM), el británico Scott Ogden (KTM) y el italiano Guido Pini (Honda), que saldrán desde la tercera línea y con el irlandés Casey O'Gorman (Honda), el argentino Marco Morelli (KTM) y el español Brian Uriarte (KTM) en la cuarta.