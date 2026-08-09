David Almansa impone su ley y regresa a la senda de la victoria

David Almansa se hizo con la victoria en un disputado Gran Premio de Gran Bretaña que no se decidió hasta la última vuelta, con un nutrido grupo de aspirantes peleando hasta el final. Álvaro Carpe y Valentín Perrone completaron un podio del que se quedó fuera el segundo clasificado del Mundial, Brian Uriarte, tras irse al suelo en los últimos compases de la carrera.

Con la ausencia del líder, Máximo Quiles, que pasó por quirófano este domingo tras romperse la clavícula en la Q2 del sábado, toda la atención estaba puesta en el poleman, el local Scott Ogden. Salió bien el británico pero se vio superado por un David Almansa que partía desde la segunda fila, igual que Álvaro Carpe que se situaba segundo de un grupo bastante estirado tras las primeras curvas.

Ogden quedaba relegado a la séptima plaza mientras que su compañero, Adrián Cruces, que partía segundo, se mantenía en la zona delantera aunque iba perdiendo poco a poco. Por delante se formaba un cuarteto de españoles con Almansa, Carpe, Uriarte y Adrián Fernández que intentaban hacer el primer corte, aunque sin éxito. El cuarteto acabó convirtiéndose en una tanda de siete pilotos, todos con el cuchillo entre los dientes esperando su oportunidad. Varios valientes como Brian Uriarte lideraron en algún momento en las primeras vueltas aunque la posición era efímera, pasando de unos a otros.

Sin nadie capaz de tirar, se añadían varias unidades, con hasta 13 componentes en juego. Llegaban también las primeras caídas, con Adrián Cruces tras un toque con O'Gorman (que recibió una long lap como sanción) y Hakim Danish fuera. Poco después se iba también al suelo el poleman, Scott Ogden, dejando sin efectivos al CIP Green Power.

Tras esos contratiempos se rompía completamente el grupo dejando solo a seis pilotos en cabeza: Almansa, Carpe, Uriarte, Fernández, Esteban y Perrone. Entre ellos iba a estar la victoria, aunque quedaba más de media carrera por delante. Con rectas interminables y mucho espacio, la disparidad de trazadas dejaba poco espacio para el despiste.

Seis aspirantes y tres premios

Tan solo Almansa consiguió dominar la primera plaza durante algunas vueltas, aunque su posición no estaba ni mucho menos definida. Uriarte, campeón en Alemania y un experto en las últimas vueltas, se deshacía de su compañero en el Red Bull KTM Ajo y lanzaba el primer, aunque breve, aviso.

El sexteto continuaba agrupado aunque Joel Esteban, a dos para el final, se descolgaba de la batalla mientras que Almansa hacía un último intento en busca de su segunda victoria del campeonato tras llevarse el GP inicial en Tailandia. También se descartaba Brian Uriarte en la última vuelta, lo que suponía además perder la segunda plaza de la general, que pasaba a su compañero.

Esa caída rompía definitivamente la carrera y dejaba unos metros vitales a Almansa para firmar una tabajada victoria. Álvaro Carpe cruzaba finalmente segundo, con Valentín Perrone cerrando el podio.