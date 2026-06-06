David Almansa, del hospital a una espectacular 'pole' en Hungría

No hay quien frene a David Almansa... y eso que los problemas físicos lo intentaron. El piloto del IntactGP sufrió una infección en las amigdalas que lo obligó a ingresar en el hospital el pasado fin de semana, durante el GP de Italia. Se perdió aquella cita, pero volvió por todo lo alto en Hungría para anotarse su tercera 'pole' del curso, dejando tras él a Máximo Quiles y Brian Uriarte, quienes completaron la primera línea de parrilla de cara a la carrera del domingo.

La primera seisón clasificatoria comenzaba con nombres destacados como el ganador de la última cita en Mugello (Italia), Brian Uriarte. También se encontraban en ella Jesús Ríos, Adrián Cruces, Hakim Danish o Joel Esteban, entre otros. Solo cuatro de los 12 pilotos presentes podrían lograr el paso a la Q2, sesión definitiva de cara a la 'pole' del fin de semana.

Con 24 grados en el ambiente y 44 en el asfalto, comenzaba la Q1 de Moto3. A 8 minutos del final, Cormac Buchanan se iba al suelo mientras Uriarte comandaba la tabla de tiempos con un registro de 1:46.232, dejando a su perseguidor inmediato, Ríos, a 0.280.

No saltó la sorpresa cuando, tras la bandera a cuadros, las dos primeras posiciones se mantenían con el mismo tiempo intacto. Eran claramente los dos pilotos con más papeletas para pasar a Q2 ya desde un inicio.

Por su parte, la sorpresa fue Buchanan, quien tras su décima caída del curso, se catapultaba hasta la tercera plaza para quedarse a cuatro décimas de Uriarte. Cruces consiguió el cuarto billete dejando fuera a Hakim Danish, el 'rookie' del MT Helmets - MSI, quien en Italia también consiguió su primer podio mundialista.

Una Q2 marcada por la anulación de registros

Con quince minutos por delante arrancaba la Q2. El irlandés Casey O'Gorman protagonizaba una bandera amarilla en la curva 5 tras irse al suelo mientras varios pilotos trataban de seguir la rueda del líder, Máximo Quiles, quien ya fue el más rápido durante la jornada del viernes.

Precisamente, a su rueda marcó el primer mejor registro de la sesión Rico Salmela, con un 1:46.740. A la misma vez, Jesús Rios, que venía de la Q1, se caía en la curva 17, la misma en la que instantes más tarde se caía otro español, David Muñoz. Guido Pini, del Leopard Racing y pupilo de Emilio Alzamora, sufría el mismo destino en la 12.

Ponía el crono Quiles a 1:45.925, pero esa vuelta no servía. Le cancelaron el giro por marcarlo en bandera amarilla debido a las caídas. Una situación que aprovechaba David Almansa, marcando la referencia con un 1:45.956... a quien también le quitaban su mejor giro por acortar la curva 10.

A 4 vueltas del final, solo 6 pilotos tenían tiempos. Hubo una cancelación de vueltas en masa por exceder límites de la pista y no respetar banderas amarillas, entre ellos el segundo clasificado en el mundial, Álvaro Carpe. Por su parte, el pupilo de los Márquez era primero... con un registro de 1:45.750.

Y qué duelo de titanes se vivió a partir de entonces. Almansa dejaba atrás a Quiles por tan solo 64 milésimas mientras David Muñoz, tras pasar por el centro médico, salía a pista a falta de poco más de un minuto. No pudo completar una vuelta el andaluz, quien saldrá decimoséptimo el domingo.

Un destino parecido tuvo Álvaro Carpe. Pese a que el segundo clasificado en el campeonato logró colocarse dentro del 'Top 10', su registro fue cancelado por exceder los límites de pista... y las cancelaciones previas le pasaron factura. No tuvo ni un giro bueno y saldrá 18º.

No se movieron los primeros registros en tabla y Almansa se llevó la pole. Quiles y Uriarte, que venía de la Q1, completaron la primera línea de parrilla. La batalla estará servida en un trazado que se rumorea que dejará de albergar carreras del Mundial de MotoGP en 2027.