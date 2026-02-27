David Almansa domina de principio a fin la práctica oficial de Moto3

El español David Almansa (KTM) ha dominado prácticamente de principio a fin la práctica oficial para la clasificación del Gran Premio de Tailandia de Moto3 en el circuito de Buriram.

Almansa marcó un mejor tiempo final de 1:40.990, superando en apenas 78 milésimas de segundo al también español Álvaro Carpe (KTM) y con más de dos décimas de segundo sobre el tercer clasificado, el argentino Valentín Perrone (KTM).

Las condiciones atmosféricas variaron respecto a la tanda libre matinal, al aumentar la humedad en el ambiente, lo que no impidió que prácticamente a las primeras de cambio el español David Almansa con 1:41.533 se acercase al registro que por la mañana consiguió Adrián Fernández (Honda), al rodar en 1:41.202.

Como suele ser habitual en este trazado, hubo zonas de la pista en las que una tímida lluvia alteró en cierta medida el desarrollo de la sesión.

Quizás por esas particulares condiciones de la pista algunos de los 'rookies' de la temporada tuvieron su oportunidad para destacar, como fue en el caso del argentino Marco Morelli o el español Jesús Ríos, que se pusieron en posiciones de privilegio, cuarto y sexto respectivamente, a las primeras de cambio, lo que a priori les daba el pase directo a la segunda clasificación.

Pero al entrarse en la últimos diez minutos de sesión, David Almansa volvió a rebajar su registro, primero hasta 1:41.314 y, poco después, fue el primero en entrar en el segundo '40' al rodar en 1:40.990, con Álvaro Carpe a escasamente 78 milésimas de segundo.

Prácticamente a lo largo de toda la práctica oficial David Almansa fue el encargado de marcar los parciales a todos sus rivales, sin que ninguno pudiese acercarse a su tiempo más de lo que lo hizo Álvaro Carpe, quedando al final la clasificación sin apenas variaciones.

La tercera plaza fue para el argentino de origen español Valentín Perrone, con el joven Máximo Quiles (KTM), de 17 años, en la cuarta plaza, por delante de su compañero de equipo, el argentino Marco Morelli.

Dentro de la segunda clasificación acabaron el británico Scott Ogden (KTM), Jesús Ríos (Honda), el indonesio Veda Pratama (Honda), los españoles Adrián Fernández (Honda) y Brian Uriarte (KTM), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), el italiano Guido Pini (Honda), el irlandés Casey O'Gorman (Honda) y Joel Esteban (KTM).

Entre los que se quedaron fuera se encontró el español David Muñoz (KTM), todavía no plenamente recuperado de la lesión que la pasada temporada condicionó su rendimiento, el australiano Joel Kelso (Honda) los italianos Matteo Bertelle (KTM) y Nicola Carraro (Honda).