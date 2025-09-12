David Almansa domina de principio a fin la práctica oficial de Moto3

David Almansa (Honda) dominó de principio a fin la práctica oficial para el Gran Premio de San Marino de Moto3 que se disputa en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático. El piloto de Leopard logró un mejor tiempo final de 1:40.596, a escasas cuatro décimas del récord que el pasado año estableciese el campeón mundial de la categoría, David Alonso (KTM), con 1:40.184.

Tal y como sucediera en los primeros entrenamientos libres, en la práctica oficial la referencia inicial la marcó el español Almansa, que paró el cronómetro en 1:41.009, con más de tres décimas de segundo sobre su inmediato perseguidor, David Muñoz (KTM) y el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM) a poco más de seis décimas de segundo.

Junto a ellos se acabaron inmiscuyendo los 'clásicos' de la categoría, como el debutante Máximo Quiles (KTM), Ángel Piqueras (KTM), a quien su equipo MSI confirmó su renovación por la escudería, pero para subir a Moto2, donde formará equipo con Iván Ortolá o el líder del campeonato, José Antonio Rueda, que fue el más rápido por la mañana.

Muchos pilotos aguantaron hasta los últimos minutos para intentar 'tirar' en busca de un tiempo, pero eso provocó que se creasen algunos 'pelotones' de pilotos que en realidad lo que propiciaron es que se molestaran los unos a los otros.

Almansa seguía siendo la referencia hasta que apareció José Antonio Rueda, quien rodando en solitario comenzó a marcar parciales de vuelta rápida hasta que llegó al tercero de ellos en el que cedió 15 milésimas de segundo que en cierta medida recuperó en el cuarto para ascender hasta la tercera posición.

En el polo opuesto estuvo su compañero de equipo, Álvaro Carpe (KTM), que se fue por los suelos a las primeras de cambio, tras completar apenas cuatro giros, dejando la moto muy dañada, lo que le 'condenó' directamente a pasar por la primera clasificación.

Con el disgusto reflejado en su cara, Álvaro Carpe tuvo que observar desde su taller como sus rivales se jugaban el pase a la segunda clasificación, con casi todos los favoritos cumpliendo su objetivo.

Entre los que destacó en esos instantes fue, precisamente, el compañero de equipo de David Almansa, Adrián Fernández (Honda), que ascendió hasta la segunda posición, a escasamente 85 milésimas de segundo de aquél y por delante del australiano Joel Kelso (KTM), Valentín Perrone y José Antonio Rueda, quien se centró en entrar en la segunda clasificación pero también en buscar ritmo de carrera.

Rueda acabó quinto a poco más de seis décimas de segundo del líder, David Almansa, a quien nadie pudo arrebatar la primera posición al conseguir un 1:40.596 en la última vuelta con el que sentenció una sesión que dominó prácticamente desde los primeros minutos.

Tras su estela acabó su compañero Adrián Fernández, por delante de Joel Kelso, Valentín Perrone, José Antonio Rueda, Máximo Quiles, Taiyo Furusato (Honda), Jakob Roulstone (KTM), David Muñoz, Ryusei Yamanaka (KTM), Guido Pini (KTM), Ángel Piqueras, Dennis Foggia (KTM) y Scott Ogden (KTM), que fueron los que entraron en la segunda clasificación directa.

GP de San Marino. Moto 3 (Practice)

1. D. Almansa (Leopard) 1:40.59

2. A. Fernández (Leopard) a 0,498

3. J. Kelso (LEVELUP-MTA) a 0,514

4. V. Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 0.518

5. J. Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 0.623

6. Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar) a 0.676

7. T. Furusato (Honda Team Asia) a 0.707

8. J. Roulstone (Red Bull KTM Tech3) a 0.736

9. D. Muñoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact) a 0.757

10. R. Yamanaka (FRINSA - MT Helmets) a 0.770

11. G. Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact) a 0.797

12. A. Piqueras (FRINSA - MT Helmets ) a 0.999

13. D. Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar ) a 1.105

14. S. Ogden (CIP Green Power ) a 1.110

15. L. Lunetta (SIC58 Squadra Corse) a 1.164

16. N. Carraro (Rivacold Snipers) a 1.213

17. E. O'Shea (GRYD - Mlav Racing) a 1.588

18. R. Moodley (DENSSI Racing - BOE) a 1.630

19. C. Buchanan (DENSSI Racing - BOE) a 1.643

20. M. Uriarte (LEVELUP-MTA) a 2.180

21. R. Rossi (Rivacold Snipers) a 2.250

22. S. Nepa (SIC58 Squadra Corse) a 2.356

23. E. Belford (GRYD - Mlav Racing) a 2.406

24. A. Aditama (Honda Team Asia) a 2.629

25. A. Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 2.842

26. N. Dettwiler (CIP Green Power) a 3.073

27. M. Ruda (Angeluss - Mlav Racing) a 3.517