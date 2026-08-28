David Almansa doblega en última instancia a Brian Uriarte, que acaba por los suelos

El español David Almansa (KTM) ha doblegado en última instancia a su compatriota Brian Uriarte (KTM), quien acabó por los suelos a seis minutos del final de la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón de Moto3, que se ha disputado en el circuito Motorland de Alcañiz.

El joven debutante Brian Uriarte (KTM) se encargó de marcar las primeras referencias válidas de la categoría con un registro de 1:59.629, que era un segundo más rápido que el más inmediato de sus perseguidores, el también español Álvaro Carpe (KTM), lo que daba una muestra clara del fuerte ritmo impuesto por aquel ya a las primeras de cambio.

Bien es cierto que ese tiempo de Uriarte se encontraba todavía lejos del récord de la categoría en el trazado de Alcañiz, en poder del campeón del mundo de 2025, el español José Antonio Rueda (KTM), con 1:56.361.

Uriarte rebajó nuevamente ese mejor tiempo en su sexto giro al rodar en 1:58.830, en tanto que el líder del campeonato, el español Máximo Quiles (KTM), se centraba en rodar para comprobar su estado físico tras la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse tras fracturarse la clavícula derecha en Silverstone.

Y, a tenor de su ritmo y su registro en la sexta vuelta, 1:59.774, el tercero más rápido por detrás de Uriarte y su compañero de equipo, el hispano-argentino Marco Morelli, la recuperación física iba por el mejor de los caminos.

Con el paso de las vueltas Máximo Quiles se vio superado en apenas una décima de segundo por su compatriota Adrián Fernández (Honda), con el italiano Guido Pini (Honda), tras ellos.

Aunque Brian Uriarte se mantuvo como sólido líder, a algo más de seis minutos para el final, se fue por los suelos entre las curvas tres y cuatro, cuando estaba completando una nueva vuelta de calentamiento después de pasar por su taller.

Con una visible cojera de la pierna derecha, Brian Uriarte tuvo que ser atendido en la pista y trasladado posteriormente a la clínica del circuito para la pertinente revisión médica.

Mientras, en pista, pareció que ninguno de sus rivales iba a poder batir el registro de Uriarte, pero ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta fue David Almansa (KTM), el encargado de batirlo al rodar en 1:58.708, 122 milésimas de segundo más rápido.

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La tercera plaza fue para el neozelandés Cormac Buchanan (KTM), a 142 milésimas de segundo de Almansa, por delante de Álvaro Carpe y Guido Pini, que completaron las cinco primeras posiciones.