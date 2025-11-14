David Almansa comanda una clasificación con siete españoles entre los más rápidos

David Almansa (Honda) comandó una práctica oficial con siete españoles entre los más rápidos del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3 con el pase garantizado a la segunda clasificación para la formación de salida.

Aunque fue su compañero Adrián Fernández (Honda) quien inicialmente se puso al frente de la tabla de tiempos, con el paso de los minutos David Almansa se consolidó al frente de la clasificación y, con un registro de 1:37.333, se impuso a todos sus competidores camino de la última clasificación oficial de la temporada.

Con Almansa como líder, Adrián Fernández se posicionó tras su compañero de equipo, aunque a poco más de tres décimas de segundo y con el argentino de origen español, Valentín Perrone (KTM) en la tercera posición.

Sin apenas incidentes que reseñar a lo largo de toda la práctica oficial, hasta siete pilotos españoles se 'colaron' entre los catorce mejores, aquellos que pasan directamente a la segunda clasificación, de la que se quedaron fuera algunos nombres insignes, como los del australiano Jakob Roulstone (KTM), los italianos Stefano Nepa (Honda) y Matteo Bertelle (KTM), o el británico Scott Ogden (KTM).

Entre los que sí consiguieron el pase a la segunda clasificación, además de Almansa, Fernández y Perrone, estuvieron los italianos Guido Pini (KTM), que sufrió una caída sin consecuencias por la mañana, y Luca Lunetta (Honda), el australiano Joel Kelso (KTM), el también argentino Marco Morelli (KTM), el japonés Taiyo Furusato (Honda) o el irlandés Casey O'Gorman (KTM).

En la lista de los españoles se 'colaron' en la segunda clasificación Máximo Quiles (KTM), líder en varias fases de la práctica oficial, Álvaro Carpe (KTM), Jesús Ríos (Honda), que sustituye al lesionado piloto italiano Ricardo Rossi, Ángel Piqueras (KTM) y Adrián Cruces (KTM).