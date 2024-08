El ‘dardo’ de Bastianini a Ducati tras su doblete en Silverstone: “Nos han perdido a Jorge y a mí”

Enea Bastianini fue el nombre propio del fin de semana en Gran Bretaña. Tras arrebatarle la victoria a Jorge Martín en las últimas vueltas de la sprint del sábado, el italiano volvió a hacer lo propio el domingo y se impuso ante sus rivales para llevarse su primer triunfo de la temporada.

Un doblete de victorias que Bastianini aprovechó para mandar un recado a la fábrica de Borgo Panigale, de la que se desvinculará a final de temporada a causa de la llegada de Marc Márquez al equipo. Sin embargo, el italiano, que se unirá a KTM de cara al próximo curso, no será el único daño colateral del fichaje de Márquez, pues el actual líder del Mundial, Jorge Martín, también cambiará de marca a final de año para incorporarse a las filas de Aprilia.

Pese a mostrarse satisfecho con su paso a KTM, ‘La Bestia’ afirmó tras la carrera del domingo que sigue sin entender la decisión de Ducati, ya que, aunque hayan ganado a un campeón como Marc, han perdido a otros dos. “Yo no he entendido la elección de Ducati. Han perdido a dos pilotos como a Jorge y a mí. Pero bueno, respeto la decisión. En cuanto a KTM, será una buena moto para mí, pero no la he probado. La he visto muchas veces en pista, pero hasta que no la pruebas no lo podré explicar mejor, si tendré puntos más fuertes respecto a la Ducati”, señaló el italiano.

Sobre sus posibilidades en la lucha por el título, Bastianini prefirió echar balones fuera y apuntar que aún no se considera candidato a la corona, a pesar de haber adelantado a Márquez en la clasificación general y ocupar la tercera plaza por detrás de Pecco Bagnaia. Para el italiano, Martín y Bagnaia aún están un paso por delante.

“Por el momento, no me considero un candidato al título. Tanto Pecco como Jorge han demostrado mayor regularidad. Estos dos pilotos siempre están ahí delante. Yo a veces tengo buenas sensaciones y otras me quedo atrás. Si quiero ser aspirante al título, tengo que mejorar en ese sentido y debo tener más constancia”, aseguró el de Ducati.

Bagnaia, la otra cara de la moneda

Por su parte, su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, sí que ve a Enea como un posible candidato a la corona. El bicampeón afirmó que las victorias en Silverstone le darán mucha confianza a Bastianini, quien, en el caso de mejorar su regularidad en cuanto a resultados, tendrá opciones de proclamarse campeón hasta el final. Sin embargo, Bagnaia también expuso que no cuenta con la ayuda de su compañero de garaje para lo que resta de temporada.

“Enea cambiará de equipo el año que viene así que no creo que cuente con ayuda por su parte. Todos queremos ganar y creo que lo único que le ha faltado es constancia a nivel de resultados, pero después de este fin de semana le va a dar mucha confianza. Y si tiene esa regularidad va a estar peleando por el título hasta el final, porque es muy rápido y especialmente en el tramo final de carreras con las gomas usadas, así que no podemos descartarle”, sentenció el vigente campeón del mundo.