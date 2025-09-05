Daniel Holgado marca el ritmo en Moto2

El debutante español Daniel Holgado (Kalex) ha sido el encargado de marcar el ritmo en la primera tanda de pruebas libres del Gran Premio de Catalunya de Moto2, en el circuito de Barcelona-Cataluña.

Holgado, con un tiempo de 1:42.306, fue el más rápido en la tanda inicial catalana, por delante del belga Barry Baltus (Kalex) y del líder del mundial, el también español Manuel 'Manugas' González (Kalex), que acabó a 167 milésimas del líder.

El británico Jake Dixon (Boscoscuro) fue el primer referente al rodar en 1:43.140, con 276 milésimas de segundo de ventaja sobre el español Daniel Holgado (Kalex) y el checo Filip Salac, compañero del primero, a más de medio segundo de distancia.

La sesión no había hecho más que comenzar y los cambios fueron constantes, destacando rápidamente el español Aron Canet (Kalex), que consiguió muy buen ritmo de vuelta ya a las primeras de cambio, con unas diferencias horarias entre todos ellos cada vez más estrechas.

No tardó mucho en encaramarse a la primera posición el líder del mundial, Manuel González, que rodó en 1:43.118 para superar por 22 milésimas de segundo a Jake Dixon, en tanto que uno de los grandes protagonistas de los últimos grandes premios, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), ascendió hasta el tercer puesto, superando por poco a Holgado.

Cambios de líder

Con apenas rivales en pista, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) se marcó una vuelta en solitario en 1:42.729 que le situaba líder de la sesión en Moto2, aunque todavía con un cuarto de hora de pruebas por delante en el que presumiblemente se iban a producir más cambios.

Tras Vietti fue el checo Salac el que 'saltó a la palestra' al conseguir un mejor tiempo de 1:42.593 que pronto rebajó el 'local' Albert Arenas (Kalex) al rodar en 1:42.500 y, tras su estela, Daniel Holgado lo rebajó hasta 1:42.306 para conseguir liderar por primera vez un entrenamiento en lo que va de su primera temporada en Moto2.