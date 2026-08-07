Daniel Holgado, exhibición con récord en la práctica oficial

El español Daniel Holgado (Kalex) ha protagonizado una auténtica exhibición, con récord incluido, en la práctica oficial del Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2, que se ha disputado en el circuito de Silverstone.

Si el australiano Senna Agius (Kalex) parecía imbatible al lograr un primer récord con su registro de 2:01.910, el primero en rodar en ese segundo, por detrás de él llegó Holgado para parar el cronómetro en 2:01.815, que dejaba muy atrás la mejor marca que el pasado año estableció Manuel González (Kalex) con 2:02.111.

El líder del mundial 'Manugas' González, acabó tercero a 272 milésimas del registro de Holgado.

Si bien el líder inicial fue el indonesio Mario Aji, por detrás de él ya se iban colocando los principales favoritos de la categoría, con el australiano Senna Agius (Kalex) en primera instancia y una larga lista de españoles tras él, como Iván Ortolá (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), Daniel Holgado (Kalex), Manuel González (Kalex), Alonso López (Kalex) o Daniel Muñoz (Kalex).

Entre ellos estuvo la 'pugna' inicial en la categoría intermedia, que en 2027 dispondrá de un motor Triumph mucho más potente, según anunció el fabricante británico el jueves en el propio circuito de Silverstone.

Con 2:02.570, Daniel Muñoz se puso líder en el cuarto giro, el mismo en el que le superó Daniel Holgado por 184 milésimas de segundo (2:02.386), mientras que a 'Manugas' González, el más rápido por la mañana con 2:02.333, parecía costarle algo más conseguir un buen ritmo.

Ya en la segunda parte de la práctica oficial y cuando todos los pilotos comenzaban a tirar con más intensidad se produjo el primer incidente destacable, al irse por los suelos en la curva quince uno de los favoritos de la categoría, Iván Ortolá, vencedor en la República Checa y Alemania, que como mal menor pudo regresar hasta su taller para reparar los daños en su moto.

Esos eran ya los minutos en los que los pilotos tenían que comenzar a 'aplicarse' a fondo para lograr una buena clasificación y los primeros en intentarlo fueron los compañeros de equipo en el LiquiMoly, el australiano Senna Agius, que batió el récord absoluto de la pista al rodar en 2:01.910, el primero en rodar en ese segundo.

Tras su estela su compañero y líder del mundial, 'Manugas' González, que rodó en 2:02.260, muy cerca del récord que detentaba desde el pasado año en 2:02.111 y que batió Agius instantes antes.

Estaba claro que había comenzado el 'time attack' definitivo, pues por detrás Daniel Holgado volvió a establecer un nuevo récord absoluto de Moto2 al rodar en 2:01.815, con Alex Escrig (Forward) en la cuarta posición, por delante del belga Barry Baltus.

En los minutos finales Izan Guevara superó a Barry Baltus, cuando Alonso López se iba por los suelos en la curva tres, al perder adherencia la rueda delantera de su Kalex, aunque el piloto se pudo levantar del suelo sin mayores consecuencias.

Nadie pudo batir el registro de Daniel Holgado, que vio como su compañero de equipo, el hispano colombiano David Alonso, quedaba muy rezagado, en la vigésimo segunda posición.

Tras Holgado, pasan a la segunda clasificación Senna Agius, Manuel González, Alex Escrig, Izan Guevara, Barry Baltus, Daniel Muñoz, Mario Aji, Celestino Vietti, Iván Ortolá, Alonso López, Sergio García Dols, Filip Salac y Collin Veijer.

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Obligados a pasar por la primera clasificación se encuentran pilotos como el italiano Tony Arbolino, el estadounidense Joe Roberts, el turco Deniz Öncü, o los españoles Ángel Piqueras, Arón Canet o José Antonio Rueda, el campeón del mundo de Moto3 en 2025.