Dani Pedrosa revela lo que más le impresiona sobre Márquez

El liderato de Marc Márquez sigue impresionando, incluso a aquellos que le han tenido cerca en lo que lleva en MotoGP. Dani Pedrosa, expiloto y comentarista de DAZN, habló sobre su gestión de las expectativas en el medio. Las palabras de Pedrosa también cayeron sobre Pedro Acosta, piloto con el que tiene una relación cerca por el trabajo que ambos realizan en KTM. Las palabras del expiloto de MotoGP fueron recogidas por 'AS'.

Una temporada perfecta

A falta de ocho rondas para que la temporada 2025 llegue a su fin, el rendimiento de Márquez en su primera temporada con el Ducati Lenovo Team ha dejado con grandes expectativas a todo el paddock de MotoGP. "No hay nada que decir, todo lo ha hecho a la perfección en las últimas carreras" empezó comentando Pedrosa en 'DAZN'.

Gestión de las expectativas

"Ha dominado, pero no solo eso. A mí lo que más me impresiona, además de los resultados de conseguir ganar en estas condiciones, en este circuito, de cualquier manera; a mí lo que más me impresiona es cómo consigue gestionar las expectativas. Porque claro, cuando gana todas las carreras, después va a la prensa, tiene que hablar con ellos y tiene que calmar un poco esas expectativas que caen sobre él de que ya lo va a ganar todo o que va a ganar cada vez que quiera. Para mí es impresionante ese aspecto de Marc" detalló.

El nuevo reto en Montmeló

Tras el Gran Premio de Hungría en Balaton Park, llega el turno del Circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado de casa siempre añade un punto extra de presión, especialmente siendo un circuito que no entra entre los favoritos para el '93'. "Para él es un poco más complicado en Montmeló que en otras pistas, por eso lo adelanta. Pero en cualquier caso, de momento, con la solvencia que está pilotando en todos sitios, mucho van a tener que trabajar sus rivales para plantarle cara".

La evolución de Acosta

Tras los halagos a Marc Márquez, el joven piloto de KTM recibió un breve análisis sobre el rendimiento de la temporada. Pedro Acosta ha conseguido incrementar sus resultados, especialmente en los tres últimos Grandes Premios.

"Creo que todavía estamos viendo que Marc tiene un punto por encima cuando llega. Puede ser que no en las primeras vueltas, pero después a lo mejor en la gestión de la carera, de los neumáticos sí. Sin duda si Pedro hubiera podido estar en la primera fila de Hungría, hubiera tenido alguna opción de estar un poco más cerca de Marc en algún punto de la carrera". Tal y como explicó Dani Pedrosa, será importante ver el rendimiento del piloto murciano en el Gran Premio de Cataluña para saber si la moto ha seguido dando pasos adelante.