Dani Pedrosa cierra la puerta a volver a competir: "Mi momento ya pasó"

Pese a que hace ya cerca de ocho años desde el momento en el que Dani Pedrosa decidió colgar el casco como piloto permanente del mundial de MotoGP, el de Castellar del Vallès (Barcelona) sigue estrictamente vinculado al mundo de las carreras al desempeñar su función como piloto de pruebas de KTM. Es muy habitual verle en el box de la marca austríaca durante los fines de semana, así como subido en la RC16 durante las jornadas de test tanto en pretemporada como en las tandas programadas para el desarrollo de la moto. No obstante, más difícil es verle en un fin de semana de carreras. Y parece que eso ya ha terminado definitivamente.

Pero tras 'jubilarse' en Valencia, en el año 2018, el catalán si volvió a correr carreras. Ha disputado 'wild card', tanto en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto como en casa de la fábrica austríaca, el Red Bull Ring. Todo con la idea de sacar información de un Gran Premio entero, muy distinto a lo que son las tandas de pruebas. Todo, tal y como confesó en más de una ocasión, con el objetivo de ayudar a la marca para la que trabaja actualmente.

El 'Samurái' comparte tarea con Pol Espargaró, quien desempeña la misma función de 'test rider' desde su retirada forzada en 2024, momento del debut de Pedro Acosta, la apuesta de los austríacos en la categoría reina. Desde su unión al equipo de pruebas, el menor de los hermanos Espargaró es quien ha desempeñado el papel de 'wild card' o sustituto de los pilotos oficiales cuando sufren una lesión.

De hecho, este fin de semana es Maverick Viñales el piloto que se ausentará de sus funciones tras ser operado de su lesión en el hombro, la misma que le atormenta desde el GP de Alemania del pasado curso. Se anunció que no tendría remplazo al haberse lesionado también Pol Espargaró durante un entrenamiento... y es ahí donde entró en escena Pedrosa. Pero lejos de la realidad, el catalán ha apuntado que será muy improbable volver a verle en una carrera.

Pol Espargaró "tiene la prioridad"

El tres veces campeón (un mundial en 125cc, en 2003, y dos en 250cc, en 2004 y 2005) así lo confesó en una entrevista con 'As'. "En principio no volveré a hacer un 'wild card' en MotoGP, mi momento ya pasó", aseguró el ganador de 31 carreras en MotoGP y el artífice de 112 podios. "Estoy cómodo y contento con el trabajo de probador. Hice mis 'wild card' y ahora Pol Espargaró tiene la prioridad. Creo que ahora es el turno de los jóvenes", sentenció.

Dani Pedrosa como piloto de pruebas en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto / Jose Manuel Vidal / EFE

Una decisión que sorprende a muchos, puesto que tras retirarse, continuó siendo competitivo. En Jerez 2023, fue sexto en su primera carrera al sprint y séptimo el domingo. Ese mismo curso, en Misano, terminó cuarto en ambas carreras, muy cerca del podio pero priorizando la buena actuación del resto de pilotos de la fábrica.Pero el momento más memorable fue en 2024, con un podio en la sprint en Jerez, donde fue tercero. No volvió a competir tras eso y se ha centrado puramente al desarrollo de la máquina.

Como decíamos, la ausencia de Viñales dejaba una puerta abierta. Pero el Tech3, satélite de KTM, anunció que este fin de semana en el Gran Premio de España tan solo rodaría Enea Bastianini. Algo que refuerza la teoría de que, efectivamente, el tiempo de Pedrosa en las carreras ya pasó.