Dani Holgado, una de las perlas del motociclismo español: "¿Mi debut en MotoGP? Yo sé la verdad de todo"

Sorprende la tranquilidad con la que habla Daniel Holgado (Sant Vicent del Raspeig, 2005) pese a haber sido relacionado ya con algunos de los equipos más destacados de la categoría reina del motociclismo mundial. Y también, pese a la presión con la que partía desde el inicio de curso, señalado como uno de los favoritos de cara al título de Moto2 en 2026.

El piloto del Aspar Team, apadrinado por Pol Espargaró hace ya alrededor de un año, lo tiene todo para ser uno de los grandes talentos del motociclismo español; campeón del FIM CEV Moto3 Junior World Championship (trampolín al mundial) en 2021, acumula 7 victorias, 23 podios y 8 'poles' desde su aterrizaje en el mundial en el año 2022.

Se quedó a las puertas del título de Moto3 en 2024. Pero si algo sorprendió e impresionó a los expertos en la materia fue su gran capacidad de adaptación a la categoría más compleja del campeonato, Moto2, que ha sometido a auténticos campeones de la categoría inferior.

Pero no es casualidad. Apunta en una charla con SPORT que el trabajo duro ha sido un factor clave, y que nada lo obsesiona más que continuar siendo, cada día que pasa, un piloto mejor.

¿Cuáles fueron las claves de tu rápida adaptación a la Moto2? Todo el mundo dice que es muy complicada...

Como todos dicen, Moto2 es una categoría bastante complicada. Aún a día de hoy, aunque sea mi segundo año, lo sigo notando y veo como que cada vez hay algo nuevo que aprender. El año pasado me preparé bastante bien, con mucha moto grande, fue un periodo de entrenamiento muy duro porque de dos o tres meses que hay entre la primera carrera y la anterior, no hay mucho tiempo.

Fueron meses muy intensos, de mucho trabajo. A día de hoy también sigo haciéndolo igual, porque la categoría no deja de ser un aprendizaje continuo, nunca parece que llegue ese momento en el que dices: ‘ahora estoy al 100%’. Siempre aparece algo: te llega un nuevo piloto con un nuevo estilo, o más rápido y tienes que adaptarte a ello. Por eso creo que es algo difícil, pero bueno, fueron meses muy duros de trabajo.

¿Y qué fue lo más difícil de esta adaptación de una moto a otra?

El peso. Lo noté muchísimo, porque cuando frenaba, cuando hacía los cambios de dirección, las curvas rápidas, al final pasabas de una moto de 80 kilos a una de 150 más o menos.

Es casi el doble de peso, vas a mucha más velocidad también y era como que todo era mucho más físico, tenía que estar mucho más preparado físicamente que en Moto3. Creo que, definitivamente, lo que más me llamó la atención fue el peso; cuando frenaba la moto me tiraba mucho más para la curva, necesitaba mucha más fuerza en mis hombros, en mi espalda, todo. Y bueno, luego también la potencia lo notaba bastante, claro, tenía el doble de potencia.

¿Qué te faltó para luchar por el mundial de Moto3 en 2024?

Tal vez me faltó un poquito de todo; un poquito de madurez en muchos momentos y de aprender a estar calmado en momentos difíciles. Aún lo pienso mucho, porque al final fue un año que creo que me vino bastante bien a nivel personal. Aprendí mucho, sobre todo me vino bien para conocerme más a mí en momentos en que las cosas no salen.

2024 fue un año un poco difícil, pero siempre estuvimos dándolo todo y al final creo que eso también es importante, el no rendirse, el seguir hacia adelante Dani Holgado — Piloto del Aspar Team en Moto2

Fue un año un poco difícil en muchas carreras, donde las cosas no salían, donde iba un poco a remolque, pero siempre estuvimos dándolo todo y al final creo que eso también es importante, el no rendirse, el seguir hacia adelante.

El año pasado me pasó lo mismo también, algunas carreras en Moto2 no me encontraba, parecía que todo que era cuesta arriba… y luego al final, después de tanto insistir y trabajar, te llega una carrera que encuentras el camino y empiezas a ir bien.

Algo parecido que podría pasarte este año también...

Sí, llevaba dos carreras muy buenas [Tailandia y Brasil], pero a partir de Austin fue un poquito difícil. Jerez no lo terminé como yo quería, pero al final no paramos de trabajar, tanto yo como el equipo. Estamos en proceso de volver a ser competitivos, y no tengo ninguna duda de que se nos dará, porque al final no paramos de buscarlo, y las personas que trabajan sin descanso al final también tienen su recompensa.

Dani Holgado en el podio del GP de Tailandia, el pasado mes de marzo / Paco Díaz

¿Qué objetivo te fijas para este año? Muchos te dan como uno de los favoritos al título…

Bueno, al final sí que todo el mundo sueña con ser campeón del mundo, ganar un mundial es el sueño de cualquier piloto, pero no es algo en lo que estoy pensando mucho ahora mismo. Estoy pensando más en mejorarme a mí y en sacar una mejor versión de mí mismo, que en resultados.

El título no es algo que me obsesione. La obsesión que tengo es más por mejorarme, porque creo que aún no he llegado a mi mejor nivel en el tema de pilotaje Dani Holgado — Piloto del Aspar Team en Moto2

Sé que si me centro más en mí y doy lo mejor, puedo conseguir resultados muy buenos, y por qué no, luchar por el título a final de año. Pero ahora mismo no es algo que me obsesione, es una obsesión más por mejorarme, porque creo que aún no he llegado a mi mejor nivel en el tema de pilotaje.

Tu nombre ha sonado en las informaciones que circulan sobre la parrilla de MotoGP en 2027. ¿Qué supondría para tí dar el salto?

Es algo de lo que también intento mantenerme un poco al margen. Al final yo sé la verdad de todo, y es lo más importante. Sí que mola también verse ahí, que la gente o que los equipos se interesen, pero no es algo en lo que me fije mucho. Al final no deja de ser tu sueño, el sueño de un niño, el sueño de toda una vida.

El presente es lo más importante que hay, lo vivo al máximo, y el futuro, bienvenido sea. Para tener un gran futuro también hay que tener un buen presente Dani Holgado — Piloto del Aspar Team en Moto2

Cuando te dicen que vas allí, es un orgullo también, porque eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Pero bueno, al final también pensar mucho en ello creo que te puede despistar, porque ahora mismo el presente es Moto2. El presente es lo más importante que hay en el momento, entonces vivo el presente al máximo, e intento sacar el máximo de lo que ahora mismo estoy haciendo, y el futuro, bienvenido sea. Para tener un gran futuro también hay que tener un buen presente.

Desde hace unos meses trabajas con Pol Espargaró… ¿cómo surgió la idea? ¿En qué te puede ayudar trabajar con él?

Con Pol llevamos trabajando justo un año. Fui yo a hablar con él. Yo lo veía mucho en Andorra y alguna vez me preguntaba también, y al verlo en la tele, las cosas que decía... me gustaba mucho cómo era. Era una persona en la que me fijaba mucho porque decía cosas muy interesantes, y su forma de expresarse y de hablar me gustaba mucho.

Dani Holgado junto a su manager y amigo, Pol Espargaró / Instagram

Le pedí un poco de ayuda y nada, él me ayudó y hemos creado un vínculo muy bueno, estamos siempre muy unidos y trabajamos juntos. Me ayuda en todo, ya puede ser como en lo profesional, con el tema de contratos y ‘sponsors’, y en lo personal, como amistades, relaciones, entrenamientos… cuando me siento cansado voy a él y le digo: ‘¿qué hago?’, es una persona que tiene mucha experiencia. Me aporta tranquilidad, me aporta experiencia, sabiduría… luego a nivel técnico también me aporta muchas cosas, lo voy escuchando mucho porque luego lo aplico bastante sobre la moto. Estoy muy contento de estar con él, espero estar muchos más años, porque es una suerte.

En vuestro caso, los dos pilotos del equipo sois muy fuertes y con opciones reales a luchar por las posiciones cabeceras. ¿Qué puede aprender David Alonso de tí y al revés, tú de él?

Bueno, somos dos pilotos que ya nos conocemos desde hace muchos años, desde pequeños… pero también somos muy diferentes sobre la moto. Creo que los dos podemos aprender el uno del otro, y yo me fijo mucho también porque tiene cosas muy buenas a nivel de pilotaje. Yo intento también fijarme no solo en él, en todos un poco.

Dani Holgado y David Alonso se hicieron con la primera y segunda plaza en la 'pole' para el Gran Premio de Brasil / Paco Díaz

También tener un compañero de equipo al lado fuerte te hace esforzarte mucho más, porque hace que el ambiente del equipo sea más competitivo, pero con mucho respeto. Eso creo que es lo primero, que el equipo te hace entender el respeto entre todos y eso me gusta, porque hace que todos quieran ganar a todos y eso nos hace tener un nivel muy alto.

Un equipo con el que tienes mucha historia… ¿qué significa para ti el Aspar Team?

Un orgullo, sin ninguna duda. Lo que hace Jorge es para darle un honor, porque al final nos ayuda mucho. Con 14 años confío en mí en el Junior, me dio dos años de oportunidades muy buenas y que creo que eso es lo que me llevó al Mundial. Confío en mí, en mi talento, en mi trabajo y yo también supe aprovechar esa oportunidad y gracias a él estoy donde estoy. Me sigue ayudando con su increíble experiencia, también Nico [Terol], lo que te ayudan es algo fundamental para un piloto joven.

Estoy muy agradecido. También veo como aún sigue ayudando a pilotos incluso más pequeños que yo, a niños de 8 o 7 años... ver cómo les da la oportunidad de poder llegar, de intentar llegar a una forma para hacer que el campeonato no sea tan caro, y que a lo mejor los padres se lo puedan permitir… pues eso también a mí me enorgullece. Porque no tiene la obligación de hacerlo, pero él quiere dejar un legado en el motociclismo, yo creo.

¿Algún consejo que te han podido dar tanto él como Nico Terol?

Jorge siempre nos dice que disfrutemos, que es lo principal para ir rápido. Otro consejo que me dicen mucho es que cuando haces un buen resultado, debes saber disfrutarlo con los tuyos, pero en ningún momento relajarte.

El mejor consejo que me han dado es no relajarme, recordar que en este deporte vale lo que haces en la última carrera que has corrido Dani Holgado — Piloto del Aspar Team en Moto2

Y es así, porque en este deporte vale lo que haces en la última carrera que has corrido, es lo que cuenta. Ese consejo me ha calado mucho: ‘cuando hagas un buen resultado, disfrútalo mucho pero no te relajes, ponte a trabajar, sigue trabajando porque la semana que viene tienes otra carrera’.