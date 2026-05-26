Dall'Igna se rinde ante Marc Márquez: "Hace cosas que nadie más puede hacer"

MotoGP vuelve a escena este fin de semana en el circuito de Mugello, sede del Gran Premio de Italia de MotoGP, en Mugello. Y antes de desplazarse hasta el circuito toscano, Gigi Dall'Igna, CEO de Ducati Corse, ha participado en un evento impulsado por su socio gastronómico Eataly Smeraldo, en Milán.

Entre los temas de actualidad que ha repasado el jefe de Ducati, especialmente notoble es que se refiere al pacto económico que negocian los promotores de MotoGP , la antigua Dorna, y los equipos del Mundial. Después de un largo tira y afloja por el reparto de beneficios, que además ha bloqueado por completo el mercado de fichajes para 2027, Gigi asegura están "cerca de llegar a un acuerdo" y que podría anunciarse "antes de un mes".

Dall'Igna también hablado de los pilotos que han pasado por Borgo Panigale, en clave de presente, pasado y futuro. Sobre Andrea Dovizioso, que fue tres veces subcampeón del mundo peleando con Marc Márquez en su época de gloria en Honda, recuerda que "hicimos cosas maravillosas con él, y guardo muchísimos recuerdos preciosos. Con el tiempo, nuestra relación se fue deteriorando un poco, pero para ambos es mejor recordar los buenos momentos".

Ha hablado de Jorge Lorenzo, al que dirigió en Aprilia siendo un adolescente: "Tuve el placer de conocerlo desde pequeño, desde los 14 años, y es un piloto increíble. Hizo cosas extraordinarias, especialmente en las categorías inferiores", señaló

De Pecco Bagnaia se queda con su primera corona de MotoGP con los colores de Ducati: "Mi recuerdo más bonito con Pecco fue el título de 2022. Una alegría increíble, un momento fantástico. Después, un director técnico tiene que tomar decisiones profesionales que, humanamente, no tomaría: el piloto merece respeto, pero tengo a otras 200 personas trabajando conmigo, y debo pensar en el bienestar de esas 200 personas, no en el de un solo individuo", apunta, cuando todos dan por hecha la salida del piloto italiano a final de la presente temporada, rumbo a Aprilia.

Sin duda, Dall'Igna sitúa a Marc Márquez en un escalafón superior: "Pronto me di cuenta de que tenía unas habilidades excepcionales, que hacía cosas que nadie más podía acceder. Y debo decir que descubrí a una persona fantástica, que te emociona, que sabe cómo motivar a todo el mundo y que nunca culpa a nadie. Es alguien de quien se puede aprender muchísimo", señala.

Gigi ha cerrado su charla elogiando a Pedro Acosta, al que todos sitúan en el equipo oficial Ducati, compartiendo box con Márquez, a partir de la próxima temporada. Obviamente sin confirmar nada sobre fichajes, el dirigente italiano da claras pistas de su interés por el 'Tiburón': "A los campeones los ves desde niños, es cuando despiertan emociones y Pedro es alguien que ya emocionó a muchísima gente desde su etapa en Moto3. Y ahora está haciendo cosas maravillosas...".