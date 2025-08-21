Dall'Igna no se rinde con Bagnaia: "No dudamos del potencial del campeón y de la moto"

La historia de Ducati volvió a repetirse, esta vez en el Red Bull Ring, un circuito completamente dominado por la fábrica italiana. Mientras que Marc Márquez se alzó con el sexto doblete consecutivo, 'Pecco' Bagnaia volvió a sufrir en ambas carreras. Por otro lado, Álex Márquez tuvo que enfrentarse a la sanción de Brno y la 'long lap' limitó su carrera dominical. Con el segundo y tercer clasificado fuera de las posiciones de podio, apareció Fermín Aldeguer para conseguir el mejor resultado en una carrera de la categoría reina.

Márquez se aleja en la clasificación general a falta de nueve carreras para el final. El líder del campeonato ya acumula 418 puntos, su hermano le sigue con 142 puntos menos y Bagnaia cuenta con 197 menos que su compañero de box. Como es habitual, Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, evaluó el fin de semana de Ducati en el Red Bull Ring.

Nadie frena al '93'

"Un Marc imparable gana en Austria por primera vez en su carrera, sumando su sexto doblete consecutivo, elevando a 10 el número de victorias de Ducati en este circuito y convirtiendo el Red Bull Ring en el circuito más victorioso para nosotros. Una carrera construida con una estrategia bien pensada y gestionada con gran sagacidad tras el desafortunado accidente en la ronda de clasificación que lo obligó a quedar cuarto en la parrilla" recordó sobre el Gran Premio de Austria en su habitual comentario en 'LinkedIn'.

A pesar de que Marco Bezzecchi lideró el inicio de la carrera, Marc acabó alzándose con la primera victoria en el trazado austríaco. "Marc supo esperar al momento oportuno, gestionar los neumáticos al máximo y lanzar el ataque decisivo en la segunda mitad de la carrera".

La sorpresa de Aldeguer

"Tras su tercer puesto en Le Mans, Aldeguer protagonizó una prueba fabulosa en un circuito que, según él, ni siquiera le gusta. Una actuación maravillosa, una remontada emocionante y un ritmo de carrera impresionante hasta la meta, el de un auténtico campeón. En definitiva, una actuación que marca su destino: la valentía y el talento de un debutante con la calidad y la astucia de alguien que sabe más de lo que denotan sus veinte años".

Los problemas de Bagnaia

"Pecco se esforzó al máximo para luchar por un podio que parecía a su alcance. Fue un fin de semana que comenzó de forma muy alentadora, pero luego las cosas dieron un giro diferente, también debido a algunos incidentes desafortunados tanto en la carrera sprint como en la carrera GP" recordó el ingeniero italiano.

"No dudamos del potencial del campeón y de la moto. Juntos, como siempre, debemos concentrar nuestros esfuerzos. Tenemos que comprender y aceptar la decepción, afrontarla continuamente sin rendirnos nunca e insistir hasta el final. Hay que mantener la cabeza fría, considerar lo bueno que se ha hecho y empezar de nuevo desde cero, como en los entrenamientos de principios del fin de semana".

Gran Premio de Hungría

Este fin de semana, el paddock de MotoGP se traslada hasta Balaton Park para volver a disputar 30 años más tarde el Gran Premio de Hungría. A pesar de que el trazado se estrenará el viernes, los seis pilotos de Ducati tuvieron la oportunidad de rodar durante el parón estival a lomos de la Panigale V4.