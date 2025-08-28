Dall'Igna sobre Márquez: "Los resultados son una consagración de un campeón redescubierto"

La hegemonía en MotoGP sigue impuesta por Marc Márquez junto a Ducati. El líder del campeonato volvió a alzarse con las dos victorias del fin de semana, esta vez en Balaton Park. El '93' se hizo con el séptimo doblete consecutivo y amplió todavía más la distancia con sus rivales en la clasificación general. Aunque los triunfos de Marc se hayan convertido en algo esperado en cada Gran Premio, tanto él como Ducati busca celebrar cada victoria como si se tratara de la primera.

Márquez deja sin palabras

Gigi Dall'Igna, director general del equipo, se encargó de valorar el fin de semana de los pilotos del Ducati Lenovo Team en Hungría. "Sobre la fuerza de Marc Márquez, no hay nada más que añadir a lo que ya se ha dicho y escrito desde el inicio de temporada" empezó comentando el italiano en su habitual publicación de 'LinkedIn'.

La alegría de Ducati

"Todos los resultados no son más que la consagración de un campeón redescubierto. Uno nunca se acostumbra a ganar, y debemos celebrarlo cada vez como si fuera el primero, tanto para estimular nuestro entusiasmo como para honrar su gran talento. Debemos saborear estos momentos al máximo y estar inmensamente agradecidos a todos aquellos que han contribuido al desarrollo de nuestro proyecto" añadió Dall'Igna.

Los rivales en la pista

El dominio de Ducati ha sido indudable en las últimas temporadas, pero el resto de marcas del mundial de MotoGP han luchado por igualar el rendimiento de la fábrica de Borgo Panigale. A pesar de la rivalidad entre equipos, Ducati ocupó todas las plazas del podio en la carrera del sábado. "La variedad de marcas rivales en la clasificación final dice mucho de la competitividad de nuestros rivales y añade aún más valor a nuestras victorias. Por ellos, cabe destacar el podio íntegramente Ducati en la Carrera Sprint, con los dos pilotos del VR46 demostrando la fuerza tanto del equipo como de sus pilotos".

Un fin de semana para olvidar

"Fue un fin de semana realmente complicado para Bagnaia, desde los entrenamientos hasta la ronda clasificatoria y, finalmente, el Gran Premio. Solo hubo un punto positivo, pero importante: las sensaciones vividas en carrera con los importantes cambios de configuración realizados tras la tanda clasificatoria. Lo que importa ahora mismo no es el resultado de la carrera en sí, sino la sensación que ha recuperado sobre la moto" concreto 'Gigi'.

Bagnaia y la falta de confianza

"Los resultados llegarán solo cuando haya recuperado la confianza necesaria, lo que también implica acostumbrarse a hacer cosas que deberían ser normales, pero que la configuración anterior no le permitía. Por lo tanto, la siguiente etapa será importante para confirmar el camino elegido: estamos deseando que esto suceda. Creemos en 'Pecco', y él lo sabe" concluyó el italiano.