Dall'Igna, feliz por la llegada de Márquez, advierte de la complejidad para gestionar su figura

El director general de Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, concedió una entrevista para 'AS' en la que trató todos los temas relacionados con la llegada de Marc Márquez al equipo satélite de Ducati, Gresini, la próxima temporada, algo que le pone "realmente contento".

"Cuando un ocho veces campeón del mundo quiere subirse a tu moto, tienes que estar contento. Es incluso mejor que ganar el Mundial, que Márquez quiera venir me da extremadamente placer, estoy realmente contento", dijo al ser preguntado sobre las dudas generadas acerca de su llegada.

Si bien Dall'Igna, tras el último GP, dijo que Bagnaia, Martín y Bastianini estarán al nivel de Marc, dejó claro que para este último no hay hueco en el equipo oficial: "Tenemos tantos pilotos y está todo tan bien organizado que no nos lo podíamos plantear".

Acerca del momento en el que se inician las negociaciones, Dall'Igna aseguró que "cuando suenan las primeras voces en la prensa, era ya el momento real en el que Gresini hacía su apuesta y todos nos alienamos. Incluso quizás antes de Misano".

Preguntado por quién necesita más a quién, el ingeniero no dudó en su respuesta: "Nuestra temporada ha sido maravillosa este año, sin Marc, ha sido la más bonita de toda la historia de Ducati, porque los números que estamos obteniendo son increíbles".

Dall'Igna confesó también que no es fácil gestionar la figura de Marc al ser preguntado por su corta relación: "Estamos en una situación de pilotos estupenda, veremos qué es lo que sucede, estoy inmensamente contento con los pilotos que tenemos en Ducati". Pero no se quedó ahí: "Hay algún riesgo (de que llegue el lobo al rebaño y tuerza la estabilidad en Ducati), deberemos ser buenos para gestionar bien todo lo que surja. Cuando tienes a pilotos que se juegan el Mundial con la misma moto, no es fácil".