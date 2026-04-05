Dall'Igna, director general de Ducati, sobre la moto: "No le permite ser el Marc Márquez que tan bien conocemos"

El Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, el último antes del forzado parón por el conflicto en Oriente Medio, dejó varias certezas, como el dominio de Aprilia, y otras tantas incertidumbres, especialmente en el box de Ducati.

Los de Borgo Panigale no acaban de arrancar en este curso y la cita en Austin se esperaba como un posible revulsivo, pero lo cierto es que ni Marc Márquez, uno de los grandes dominadores del trazado, ni Pecco Bagnaia, ganador el año pasado, estuvieron en el podio del domingo. Una carrera, en opinión del director general de Ducati, Gigi Dall'Igna, "decepcionante que se desarrolló en un fin de semana con resultados mixtos para nosotros, y que deberá interpretarse con mucho cuidado".

En el seno de Ducati son conscientes de la situación y no dudan en hacer autocrítica. "Lo que está clarísimo es que tenemos que trabajar duro para mejorar y poner a nuestros pilotos en condiciones de dar lo mejor de sí, sobre todo ahora que la competencia es tan feroz", afirmaba Dall'Igna en su habitual repaso tras cada GP para los medios oficiales de la escudería. "En Estados Unidos tuvimos más dificultades de las que deberíamos: una llamada de atención que debe impulsarnos a volver a la senda de la victoria", zanjó el director general del equipo en su nota, tras repasar los momentos clave de la cita estadounidense.

A la espera de Márquez

Respecto a la actuación de Marc Márquez, el italiano recordó que su "error" en la sprint le costó una penalización en la carrera del domingo que lo obligó a salir en una posición retrasada. "Como siempre, fue persistente y decidido, logrando remontar para terminar 5º, dándolo todo con la generosidad y el carácter que le corresponden a este campeón que nunca se contiene", argumentó.

Para Dall'Igna, Marc "no estaba al 100% debido a la caída del viernes y con unas sensaciones con la moto que aún eran inciertas, lo que exige una puesta a punto que necesita ajustes y no le permite ser el Marc Márquez que tan bien conocemos y del que tanto esperamos". "Si a eso le sumamos la mejora constante de nuestros rivales, me atrevo a decir que la situación queda muy clara", asumió.

Por otro lado, Dall'Igna elogió a Di Giannantonio. "Con una solidez imperturbable, finalizó cuarto y, una vez más, fue el mejor piloto de Ducati en esta ocasión. Un comienzo complicado seguido de una excelente carrera: talento y madurez", apuntó al respecto del piloto del VR46.